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Наушники JBL Wave Buds 2, белый купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave Buds 2, белый

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Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 5
Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 6
Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 1
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  • Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 3
  • Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 4
  • Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 5
  • Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 6
  • Наушники JBL Wave Buds 2, белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681316
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
130

Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2, белый

Представляем вашему вниманию беспроводные наушники JBL, которые подарят вам незабываемые впечатления от прослушивания музыки. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном белом цвете и оснащены рядом современных функций для максимального удобства использования. Беспроводное подключение через Bluetooth обеспечивает свободу движений и стабильное соединение, позволяя наслаждаться музыкой без проводов. Наушники оснащены активной системой шумоподавления, которая эффективно изолирует посторонние шумы, создавая идеальные условия для прослушивания. С микрофоном, встроенным в наушники, вы сможете легко принимать звонки и общаться, не доставая телефон из кармана. Время работы на одном заряде составляет до 10 часов, что позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня. А с помощью зарядного кейса общее время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Зарядка кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и стабильность процесса зарядки. Наушники JBL — это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию беспроводные наушники JBL, которые подарят вам незабываемые впечатления от прослушивания музыки. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном белом цвете и оснащены рядом современных функций для максимального удобства использования. Беспроводное подключение через Bluetooth обеспечивает свободу движений и стабильное соединение, позволяя наслаждаться музыкой без проводов. Наушники оснащены активной системой шумоподавления, которая эффективно изолирует посторонние шумы, создавая идеальные условия для прослушивания. С микрофоном, встроенным в наушники, вы сможете легко принимать звонки и общаться, не доставая телефон из кармана. Время работы на одном заряде составляет до 10 часов, что позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня. А с помощью зарядного кейса общее время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Зарядка кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и стабильность процесса зарядки. Наушники JBL — это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании.


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