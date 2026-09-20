Наушники JBL Wave Buds 2, белый
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2, белый
Представляем вашему вниманию беспроводные наушники JBL, которые подарят вам незабываемые впечатления от прослушивания музыки. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном белом цвете и оснащены рядом современных функций для максимального удобства использования. Беспроводное подключение через Bluetooth обеспечивает свободу движений и стабильное соединение, позволяя наслаждаться музыкой без проводов. Наушники оснащены активной системой шумоподавления, которая эффективно изолирует посторонние шумы, создавая идеальные условия для прослушивания. С микрофоном, встроенным в наушники, вы сможете легко принимать звонки и общаться, не доставая телефон из кармана. Время работы на одном заряде составляет до 10 часов, что позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня. А с помощью зарядного кейса общее время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Зарядка кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и стабильность процесса зарядки. Наушники JBL — это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании.
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