Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1)
Сразитесь со врагами в легкой киберспортивной гарнитуре, раскрывающую свои преимущества под давлением. Представляем Razer BlackShark V2 X - тройная угроза за счет восхитительного звучания, превосходной чистоты микрофона и звукоизоляции высокого качества, подтвержденными про-игроками. 50ММ ДИНАМИКИ RAZER™ TRIFORCE. С возможностью индивидуальной передачи высоких, средних и низких частот, наш новый запатентованный дизайн динамиков работает как 3 в 1 - выдавая яркое звучание с богатыми высокими частотами и мощными басами, четкой и ясной передачей голоса. КАРДИОИДНЫЙ МИКРОФОН RAZER™ HYPERCLEAR. Предлагая улучшенную передачу речи и шумоподавление, сгибаемый микрофон этой легкой киберспортивной гарнитуры имеет оптимизированный корпус с более открытой конструкцией для минимальных помех, что обеспечивает повышенную четкость для более близкого звучания вашего голоса. ПРОДВИНУТОЕ ПАССИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ. От шумной толпы до шума вашей установки, отключите сторонние звуки и наслаждайтесь непрерывной сосредоточенностью с помощью специальных закрытых наушников, которые полностью закрывают ваши уши, и благодаря мягким амбушюрам, образующим идеальное уплотнение для большей звукоизоляции. ЛЕГКИЙ КОМФОРТ. При весе всего 240 грамм, во время игровых марафонов вы едва вспомните, что надели наушники. Гарнитура сделана еще более удобной благодаря более толстому оголовью и улучшенным амбушюрам из пены с эффектом памяти и покрытием из дышащей ткани и мягкой искусственной кожи. 7.1 SURROUND SOUND. Повысьте свою осведомленность в игре и не позволяйте сторонним шумам отвлечь вас с точно позиционированным звуком, который позволит вам интуитивно понять откуда исходит каждый звук в игре. * Доступна только для Windows 10 64-bit.
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