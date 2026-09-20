Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022)
Наушники Oklick представляют собой стильное и практичное решение для любителей качественного звука. Эти накладные наушники отличаются удобной конструкцией, обеспечивающей комфорт при длительном использовании. Благодаря проводному типу подключения и разъему jack 3.5 мм, а также наличию USB, они легко подключаются к разнообразным устройствам, что делает их универсальным выбором для работы и развлечений. Наушники выполнены в элегантном черном цвете, который подойдет как для повседневного использования, так и для более формальной обстановки. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание с четкими высокими и глубокими низкими частотами, что позволяет полностью погрузиться в любимую музыку или атмосферу игры. Важно отметить наличие встроенного микрофона, который обеспечивает четкую и качественную передачу голоса, что особенно актуально для звонков и виртуальных встреч. Длина кабеля 2,8 метра предоставляет свободу передвижения во время их использования и устраняет необходимость находиться рядом с подключаемым устройством. Наушники Oklick — это сочетание качества и практичности для повседневного комфорта.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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