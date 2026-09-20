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Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022)

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Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 1
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 2
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 3
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 4
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 5
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 6
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 7
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 8
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 9
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 10
Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 8
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 9
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 10
  • Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557275
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х6
Вес, г.
244

Описание товара Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022)

Наушники Oklick представляют собой стильное и практичное решение для любителей качественного звука. Эти накладные наушники отличаются удобной конструкцией, обеспечивающей комфорт при длительном использовании. Благодаря проводному типу подключения и разъему jack 3.5 мм, а также наличию USB, они легко подключаются к разнообразным устройствам, что делает их универсальным выбором для работы и развлечений. Наушники выполнены в элегантном черном цвете, который подойдет как для повседневного использования, так и для более формальной обстановки. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание с четкими высокими и глубокими низкими частотами, что позволяет полностью погрузиться в любимую музыку или атмосферу игры. Важно отметить наличие встроенного микрофона, который обеспечивает четкую и качественную передачу голоса, что особенно актуально для звонков и виртуальных встреч. Длина кабеля 2,8 метра предоставляет свободу передвижения во время их использования и устраняет необходимость находиться рядом с подключаемым устройством. Наушники Oklick — это сочетание качества и практичности для повседневного комфорта.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L900 черны (1532022)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick представляют собой стильное и практичное решение для любителей качественного звука. Эти накладные наушники отличаются удобной конструкцией, обеспечивающей комфорт при длительном использовании. Благодаря проводному типу подключения и разъему jack 3.5 мм, а также наличию USB, они легко подключаются к разнообразным устройствам, что делает их универсальным выбором для работы и развлечений. Наушники выполнены в элегантном черном цвете, который подойдет как для повседневного использования, так и для более формальной обстановки. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание с четкими высокими и глубокими низкими частотами, что позволяет полностью погрузиться в любимую музыку или атмосферу игры. Важно отметить наличие встроенного микрофона, который обеспечивает четкую и качественную передачу голоса, что особенно актуально для звонков и виртуальных встреч. Длина кабеля 2,8 метра предоставляет свободу передвижения во время их использования и устраняет необходимость находиться рядом с подключаемым устройством. Наушники Oklick — это сочетание качества и практичности для повседневного комфорта.
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Отзывы


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