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Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный купить с доставкой в Москве
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Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный

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Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614731
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
27

Описание товара Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный

Наушники с микрофоном Ugreen EP103 Lightning Black оснащены кабелем 1,2 м и подключаются к смартфону и другим совместимым девайсам с помощью коннектора Lightning. Диаметр мембран — 10 мм. Внутриканальные вкладыши с закрытым акустическим оформлением передают звук в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Гарнитура оснащена пультом с регулятором громкости, позволяющим управлять воспроизведением. Корпус сделан из пластика черного цвета. К гарнитуре прилагается одна пара силиконовых амбушюр. Вес — 45 г.

Отзывы о товаре Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники с микрофоном Ugreen EP103 Lightning Black оснащены кабелем 1,2 м и подключаются к смартфону и другим совместимым девайсам с помощью коннектора Lightning. Диаметр мембран — 10 мм. Внутриканальные вкладыши с закрытым акустическим оформлением передают звук в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Гарнитура оснащена пультом с регулятором громкости, позволяющим управлять воспроизведением. Корпус сделан из пластика черного цвета. К гарнитуре прилагается одна пара силиконовых амбушюр. Вес — 45 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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