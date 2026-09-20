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Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black

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Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 1
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 2
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 3
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 4
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 5
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 6
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 7
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 8
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 9
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 10
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 11
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 12
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 13
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 14
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 15
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 16
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 17
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 18
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 19
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 20
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 21
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 22
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 23
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 24
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 25
Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 1
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 2
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  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 4
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  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 6
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 7
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 8
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 9
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 10
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 11
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 12
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 13
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 14
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 15
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 16
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 17
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 18
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 19
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 20
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 21
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 22
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 23
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 24
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 25
  • Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655289
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Характеристики

Бренд
Haylou
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
153

Описание товара Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black

Bluetooth-гарнитура Haylou G3 Gaming воплощает в себе технологичность, функциональность, качественное звучание и удобство в использовании. Данная модель создана для поклонников мобильных игр. Соединение с устройством осуществляется посредством технологии Bluetooth. Излучатели с диаметром мембраны 13 мм обеспечивают формирование насыщенного и четкого звука, а микрофон выдает чистый голос. Благодаря легкому весу и мягким вкладышам наушники не вызывают усталости при длительном использовании. Встроенный в наушники аккумулятор гарантирует в пределах 2 часов автономности, а зарядный кейс помогает продлить время работы Haylou G3 Gaming до 10 часов при выполнении подзарядок.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black




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Характеристики
Бренд
Haylou
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth-гарнитура Haylou G3 Gaming воплощает в себе технологичность, функциональность, качественное звучание и удобство в использовании. Данная модель создана для поклонников мобильных игр. Соединение с устройством осуществляется посредством технологии Bluetooth. Излучатели с диаметром мембраны 13 мм обеспечивают формирование насыщенного и четкого звука, а микрофон выдает чистый голос. Благодаря легкому весу и мягким вкладышам наушники не вызывают усталости при длительном использовании. Встроенный в наушники аккумулятор гарантирует в пределах 2 часов автономности, а зарядный кейс помогает продлить время работы Haylou G3 Gaming до 10 часов при выполнении подзарядок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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