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Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)

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Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото 1
Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото 2
Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото 1
  • Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото 2
  • Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655295
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
95

Описание товара Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)

Наушники беспроводные QCY T13X TWS имеют минималистичный и стильный дизайн, демонстрирующий простоту без ущерба для эстетики. Наушники выполнены в классическом черном цвете, который излучает элегантность. Конструкция наушников-вкладышей обеспечивает надежную посадку, что делает их подходящими для различных занятий, включая тренировки и ежедневные поездки на работу. Компактные размеры обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Наушники также имеют встроенный микрофон, позволяющий совершать звонки в режиме громкой связи с четкой передачей звука.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники беспроводные QCY T13X TWS имеют минималистичный и стильный дизайн, демонстрирующий простоту без ущерба для эстетики. Наушники выполнены в классическом черном цвете, который излучает элегантность. Конструкция наушников-вкладышей обеспечивает надежную посадку, что делает их подходящими для различных занятий, включая тренировки и ежедневные поездки на работу. Компактные размеры обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Наушники также имеют встроенный микрофон, позволяющий совершать звонки в режиме громкой связи с четкой передачей звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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