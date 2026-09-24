Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655295
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
95
Описание товара Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)
Наушники беспроводные QCY T13X TWS имеют минималистичный и стильный дизайн, демонстрирующий простоту без ущерба для эстетики. Наушники выполнены в классическом черном цвете, который излучает элегантность. Конструкция наушников-вкладышей обеспечивает надежную посадку, что делает их подходящими для различных занятий, включая тренировки и ежедневные поездки на работу. Компактные размеры обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Наушники также имеют встроенный микрофон, позволяющий совершать звонки в режиме громкой связи с четкой передачей звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 210 руб. 4 990 руб.553 руб. в СплитНаушники Logitech H390 USB черный (981-000406)
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 350 руб. 3 098 руб.588 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники беспроводные QCY T13X TWS имеют минималистичный и стильный дизайн, демонстрирующий простоту без ущерба для эстетики. Наушники выполнены в классическом черном цвете, который излучает элегантность. Конструкция наушников-вкладышей обеспечивает надежную посадку, что делает их подходящими для различных занятий, включая тренировки и ежедневные поездки на работу. Компактные размеры обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Наушники также имеют встроенный микрофон, позволяющий совершать звонки в режиме громкой связи с четкой передачей звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)