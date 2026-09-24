Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655297
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
95
Описание товара Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A)
Откройте для себя мир звука с QCY T13X. Динамические динамики диаметром 7,2 мм и два микрофона обеспечат исключительную четкость звука. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Голосовые команды и тактильный датчик упрощают управление. Благодаря шумоподавлению и 30-часовому времени автономной работы ваша музыка звучит как никогда лучше. Почувствуйте качество благодаря сертификации IPX4.
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Откройте для себя мир звука с QCY T13X. Динамические динамики диаметром 7,2 мм и два микрофона обеспечат исключительную четкость звука. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Голосовые команды и тактильный датчик упрощают управление. Благодаря шумоподавлению и 30-часовому времени автономной работы ваша музыка звучит как никогда лучше. Почувствуйте качество благодаря сертификации IPX4.
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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