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Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A)

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Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 1
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 2
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 3
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 4
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 5
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 6
Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 1
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 2
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 3
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 4
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 5
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 6
  • Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655297
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
95

Описание товара Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A)

Откройте для себя мир звука с QCY T13X. Динамические динамики диаметром 7,2 мм и два микрофона обеспечат исключительную четкость звука. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Голосовые команды и тактильный датчик упрощают управление. Благодаря шумоподавлению и 30-часовому времени автономной работы ваша музыка звучит как никогда лучше. Почувствуйте качество благодаря сертификации IPX4.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Откройте для себя мир звука с QCY T13X. Динамические динамики диаметром 7,2 мм и два микрофона обеспечат исключительную четкость звука. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Голосовые команды и тактильный датчик упрощают управление. Благодаря шумоподавлению и 30-часовому времени автономной работы ваша музыка звучит как никогда лучше. Почувствуйте качество благодаря сертификации IPX4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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