Top.Mail.Ru
Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 1
Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 2
Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 3
Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656574
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302)

Беспроводные наушники изготовлены из высококачественных материалов ABS и PC, обеспечивающих прочность и долговечность изделия. Оснащены разъемом типа-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку. Всего за 1,5 часа наушники полностью заряжаются, готовые к длительному использованию. Технология Bluetooth 5.3 в наушниках обеспечивает стабильное и высококачественное соединение с устройством, а радиус действия в 10 метров позволяет свободно наслаждаться музыкой или проводить безупречные беспроводные разговоры без потери сигнала. Великолепное время воспроизведения музыки составляет 8 часов. Больше не нужно беспокоиться о прерывистом звучании или неожиданном разряде батареи. С этими наушниками вы сможете наслаждаться любимыми композициями весь день. Стильные и легкие, наушники весят всего 48 грамм, что делает их очень комфортными для ношения. Вы можете наслаждаться музыкой или проводить звонки, не ощущая дискомфорта от тяжести на голове. Беспроводные наушники с материалами высокого качества, быстрой зарядкой, надежным соединением Bluetooth, продолжительным временем работы и легким весом – ваш незаменимый спутник для проведения активного и комфортного образа жизни.



Теги товара: Беспроводные TWS

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Описание
Беспроводные наушники изготовлены из высококачественных материалов ABS и PC, обеспечивающих прочность и долговечность изделия. Оснащены разъемом типа-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку. Всего за 1,5 часа наушники полностью заряжаются, готовые к длительному использованию. Технология Bluetooth 5.3 в наушниках обеспечивает стабильное и высококачественное соединение с устройством, а радиус действия в 10 метров позволяет свободно наслаждаться музыкой или проводить безупречные беспроводные разговоры без потери сигнала. Великолепное время воспроизведения музыки составляет 8 часов. Больше не нужно беспокоиться о прерывистом звучании или неожиданном разряде батареи. С этими наушниками вы сможете наслаждаться любимыми композициями весь день. Стильные и легкие, наушники весят всего 48 грамм, что делает их очень комфортными для ношения. Вы можете наслаждаться музыкой или проводить звонки, не ощущая дискомфорта от тяжести на голове. Беспроводные наушники с материалами высокого качества, быстрой зарядкой, надежным соединением Bluetooth, продолжительным временем работы и легким весом – ваш незаменимый спутник для проведения активного и комфортного образа жизни.


Теги товара: Беспроводные TWS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...