Наушники A4Tech Bloody J437 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody J437 Black
Проводные наушники A4Tech Bloody J437 располагают излучателями с увеличенным до 40 мм диаметром, что способствует насыщенному и четкому звучанию композиций различных направлений. Чтобы вам не пришлось столкнуться с появлением ощущений дискомфорта, на амбушюрах и оголовье появились мягкие вкладки. Кабель модели A4Tech Bloody J437 включает в себя прочную тканевую оплетку, предупреждающую его повреждение. Подвижный микрофон с легкостью трансформирует этот аксессуар в полноценную гарнитуру. Благодаря полностью закрытой конструкции наушников исключен риск появления посторонних шумов во время разговора или прослушивания треков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
брала сыну для игр. сказал, что все очень круто. звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Сделаны качественно. Громкие. На голове сидят удобно. Микрофон не могу оценить, использую стационарный.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось, звук супер.на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
После длительного использования ушки болят
Достоинства:
Комментарий:
как заявлено в описании - звуки шагов слышно. наушники топ
Достоинства:
Комментарий:
классные, ребёнку понравились
Достоинства:
Комментарий:
всё прекрасно,сын очень доволен,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники,всё работает,цена дешевле тут чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
Сын активно пользуется. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
просто огонь, только не будьте мной, пока проверяете, колёсико громкости покрутите XD
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену огонь, шаги слышны но не далеко
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки и материалов оставляет делать лучшего, изза верхних металлических дуг не удобно вешать их на шею, они давят, но в целом всё рабочее, без дефектов. одна пломба была оторвана, вторая на месте
Достоинства:
Комментарий:
звук огонь, шаги слышно классно, но минус это жмут уши.
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон в играх работает. Ребенок очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Суперские, хороший микрофон, шумоподавление 50/50 легко найти и установить драйвера. В целом довольна, чилловые ставлю им твердую 7/10 за их сумму супер так что можно даже 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Звук на 4, под маленькие уши.
Достоинства:
Комментарий:
Топ наушники, раньше звук был на древних колонках, а щас хоть ютуб могу посмотреть и нормально поиграть.Советую
Достоинства:
Комментарий:
Заказали в подарок на Новый год. Пришли вовремя,упаковка целая. Для игр подходят хорошо, все работает. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники! Своих денег стоят! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Долго привыкали к размеру, но в итоге довольны, звучание хорошее и микрофон тоже.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody J437 Black
Достоинства:
Комментарий:
брала сыну для игр. сказал, что все очень круто. звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Сделаны качественно. Громкие. На голове сидят удобно. Микрофон не могу оценить, использую стационарный.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось, звук супер.на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
После длительного использования ушки болят
Достоинства:
Комментарий:
как заявлено в описании - звуки шагов слышно. наушники топ
Достоинства:
Комментарий:
классные, ребёнку понравились
Достоинства:
Комментарий:
всё прекрасно,сын очень доволен,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники,всё работает,цена дешевле тут чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
Сын активно пользуется. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
просто огонь, только не будьте мной, пока проверяете, колёсико громкости покрутите XD
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену огонь, шаги слышны но не далеко
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки и материалов оставляет делать лучшего, изза верхних металлических дуг не удобно вешать их на шею, они давят, но в целом всё рабочее, без дефектов. одна пломба была оторвана, вторая на месте
Достоинства:
Комментарий:
звук огонь, шаги слышно классно, но минус это жмут уши.
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон в играх работает. Ребенок очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Суперские, хороший микрофон, шумоподавление 50/50 легко найти и установить драйвера. В целом довольна, чилловые ставлю им твердую 7/10 за их сумму супер так что можно даже 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Звук на 4, под маленькие уши.
Достоинства:
Комментарий:
Топ наушники, раньше звук был на древних колонках, а щас хоть ютуб могу посмотреть и нормально поиграть.Советую
Достоинства:
Комментарий:
Заказали в подарок на Новый год. Пришли вовремя,упаковка целая. Для игр подходят хорошо, все работает. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники! Своих денег стоят! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Долго привыкали к размеру, но в итоге довольны, звучание хорошее и микрофон тоже.