Наушники Yealink UH34 Dual UC
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Yealink UH34 Dual UC
Наушники Yealink — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Их классическая накладная конструкция обеспечивает комфортное прилегание, что делает их идеальным выбором для длительных сеансов прослушивания. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для общения в режиме онлайн, например, в видеоконференциях или телефонных разговорах. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что предоставляет достаточно свободы движений без излишнего переплета. Проводное подключение через USB разъем гарантирует стабильное соединение и высокое качество звука, что особенно важно для профессиональных занятий, требующих безупречного воспроизведения аудиоконтента. Сопротивление в 32? способствует высокой чувствительности и отличной акустической производительности. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники обладают прочной и надежной структурой, что гарантирует их долговечность. Элегантный черный цвет делает их универсальными и гармонично сочетающимися с любым стилем. Бренд Yealink известен своим вниманием к деталям и высокому качеству продукции, и эти наушники не стали исключением, сочетая в себе необходимые функции для комфортного и качественного звукового опыта.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Для колл-центра лучшая!
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Работаю в колл-центре, поэтому гарнитура — мой главный инструмент. Yealink UH34 приятно удивила: уши не устают, микрофон с шумоподавлением, голос передаёт чётко. Простое управление на проводе — можно быстро отключить звук или ответить на звонок. Очень довольна, советую коллегам
Достоинства:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams
Недостатки:
-
Комментарий:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams
Достоинства:
удобная за свои деньги
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
работаю из дома, отвечая на звонки, для меня все супер!
уши не потеют, микрофон отличный, качество звука не страдает.
рекомендую всем, кто много общается!
Достоинства:
Цена, удобство
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Пользуюсь гарнитурой уже месяц, впечатления только положительные. Лёгкие, сидят удобно, не давят. Качество сборки хорошее, провод достаточно длинный. Звук отличный, особенно радует наличие шумоподавления в микрофоне - в офисе стало работать комфортнее
Достоинства:
качество, удобство
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень довольна этими наушниками! Купила для работы из дома — звук чистый, микрофон отлично улавливает голос, собеседники слышат меня без помех. Уши не устают даже после долгого использования, амбушюры мягкие. Подключила к ноутбуку за пару секунд, всё просто и удобно
Отзывы о товаре Наушники Yealink UH34 Dual UC
Достоинства:
Для колл-центра лучшая!
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Работаю в колл-центре, поэтому гарнитура — мой главный инструмент. Yealink UH34 приятно удивила: уши не устают, микрофон с шумоподавлением, голос передаёт чётко. Простое управление на проводе — можно быстро отключить звук или ответить на звонок. Очень довольна, советую коллегам
Достоинства:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams
Недостатки:
-
Комментарий:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams
Достоинства:
удобная за свои деньги
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
работаю из дома, отвечая на звонки, для меня все супер!
уши не потеют, микрофон отличный, качество звука не страдает.
рекомендую всем, кто много общается!
Достоинства:
Цена, удобство
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Пользуюсь гарнитурой уже месяц, впечатления только положительные. Лёгкие, сидят удобно, не давят. Качество сборки хорошее, провод достаточно длинный. Звук отличный, особенно радует наличие шумоподавления в микрофоне - в офисе стало работать комфортнее
Достоинства:
качество, удобство
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень довольна этими наушниками! Купила для работы из дома — звук чистый, микрофон отлично улавливает голос, собеседники слышат меня без помех. Уши не устают даже после долгого использования, амбушюры мягкие. Подключила к ноутбуку за пару секунд, всё просто и удобно