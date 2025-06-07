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Наушники Yealink UH34 Dual UC купить с доставкой в Москве
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Наушники Yealink UH34 Dual UC

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Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 2
Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 3
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Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 5
Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 6
Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 7
Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 3
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  • Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 5
  • Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 6
  • Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 7
  • Наушники Yealink UH34 Dual UC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622230
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
175

Описание товара Наушники Yealink UH34 Dual UC

Наушники Yealink — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Их классическая накладная конструкция обеспечивает комфортное прилегание, что делает их идеальным выбором для длительных сеансов прослушивания. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для общения в режиме онлайн, например, в видеоконференциях или телефонных разговорах. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что предоставляет достаточно свободы движений без излишнего переплета. Проводное подключение через USB разъем гарантирует стабильное соединение и высокое качество звука, что особенно важно для профессиональных занятий, требующих безупречного воспроизведения аудиоконтента. Сопротивление в 32? способствует высокой чувствительности и отличной акустической производительности. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники обладают прочной и надежной структурой, что гарантирует их долговечность. Элегантный черный цвет делает их универсальными и гармонично сочетающимися с любым стилем. Бренд Yealink известен своим вниманием к деталям и высокому качеству продукции, и эти наушники не стали исключением, сочетая в себе необходимые функции для комфортного и качественного звукового опыта.

Отзывы о товаре Наушники Yealink UH34 Dual UC

Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Vlada

Достоинства:
Для колл-центра лучшая!

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Работаю в колл-центре, поэтому гарнитура — мой главный инструмент. Yealink UH34 приятно удивила: уши не устают, микрофон с шумоподавлением, голос передаёт чётко. Простое управление на проводе — можно быстро отключить звук или ответить на звонок. Очень довольна, советую коллегам
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Liya

Достоинства:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams

Недостатки:
-

Комментарий:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Диана

Достоинства:
удобная за свои деньги

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
работаю из дома, отвечая на звонки, для меня все супер!
уши не потеют, микрофон отличный, качество звука не страдает.
рекомендую всем, кто много общается!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Anna

Достоинства:
Цена, удобство

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Пользуюсь гарнитурой уже месяц, впечатления только положительные. Лёгкие, сидят удобно, не давят. Качество сборки хорошее, провод достаточно длинный. Звук отличный, особенно радует наличие шумоподавления в микрофоне - в офисе стало работать комфортнее
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Inna

Достоинства:
качество, удобство

Недостатки:
нет

Комментарий:
Очень довольна этими наушниками! Купила для работы из дома — звук чистый, микрофон отлично улавливает голос, собеседники слышат меня без помех. Уши не устают даже после долгого использования, амбушюры мягкие. Подключила к ноутбуку за пару секунд, всё просто и удобно



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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Yealink — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Их классическая накладная конструкция обеспечивает комфортное прилегание, что делает их идеальным выбором для длительных сеансов прослушивания. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для общения в режиме онлайн, например, в видеоконференциях или телефонных разговорах. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что предоставляет достаточно свободы движений без излишнего переплета. Проводное подключение через USB разъем гарантирует стабильное соединение и высокое качество звука, что особенно важно для профессиональных занятий, требующих безупречного воспроизведения аудиоконтента. Сопротивление в 32? способствует высокой чувствительности и отличной акустической производительности. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники обладают прочной и надежной структурой, что гарантирует их долговечность. Элегантный черный цвет делает их универсальными и гармонично сочетающимися с любым стилем. Бренд Yealink известен своим вниманием к деталям и высокому качеству продукции, и эти наушники не стали исключением, сочетая в себе необходимые функции для комфортного и качественного звукового опыта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Vlada

Достоинства:
Для колл-центра лучшая!

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Работаю в колл-центре, поэтому гарнитура — мой главный инструмент. Yealink UH34 приятно удивила: уши не устают, микрофон с шумоподавлением, голос передаёт чётко. Простое управление на проводе — можно быстро отключить звук или ответить на звонок. Очень довольна, советую коллегам
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Liya

Достоинства:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams

Недостатки:
-

Комментарий:
Наушники понравились сразу — простое подключение, ничего настраивать не пришлось. Для онлайн-конференций — просто находка! Микрофон с шумоподавлением, коллеги отмечают, что меня стало слышно лучше. Очень довольна покупкой, рекомендую всем, кто много работает в Zoom или Teams
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Диана

Достоинства:
удобная за свои деньги

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
работаю из дома, отвечая на звонки, для меня все супер!
уши не потеют, микрофон отличный, качество звука не страдает.
рекомендую всем, кто много общается!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Anna

Достоинства:
Цена, удобство

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Пользуюсь гарнитурой уже месяц, впечатления только положительные. Лёгкие, сидят удобно, не давят. Качество сборки хорошее, провод достаточно длинный. Звук отличный, особенно радует наличие шумоподавления в микрофоне - в офисе стало работать комфортнее
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Inna

Достоинства:
качество, удобство

Недостатки:
нет

Комментарий:
Очень довольна этими наушниками! Купила для работы из дома — звук чистый, микрофон отлично улавливает голос, собеседники слышат меня без помех. Уши не устают даже после долгого использования, амбушюры мягкие. Подключила к ноутбуку за пару секунд, всё просто и удобно


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