Top.Mail.Ru
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender - фото 1
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender - фото 1
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740900
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
400

Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender

Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в нежном лавандовом оттенке. Эти накладные наушники созданы для тех, кто ценит не только превосходное качество воспроизведения, но и стиль, удобство и долгую работу без подзарядки. Их сердце — мощные динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, которые обеспечивают глубокие, насыщенные басы, кристально чистые высокие частоты и детализированную передачу всего музыкального спектра от 20 до 20 000 Герц. Закрытый тип акустического оформления эффективно изолирует вас от внешнего шума, позволяя полностью сосредоточиться на любимых треках или подкастах, где бы вы ни находились. Высокая чувствительность на уровне 102 децибел и импеданс 30 Ом гарантируют, что вы услышите каждую ноту даже при подключении к мобильным устройствам, а звук останется ярким и динамичным. Беспроводное подключение через современный Bluetooth шестой версии обеспечивает стабильный сигнал без задержек на расстоянии до десяти метров. Поддержка профилей A2DP, AVRCP и HFP позволяет не только наслаждаться музыкой в высоком качестве, но и легко управлять звонками с помощью встроенного микрофона — вы можете ответить на вызов или завершить разговор одним касанием. Управление воспроизведением и регулировка громкости также находятся прямо под рукой на чашках наушников. Удобное оголовье и складная конструкция делают гарнитуру идеальным спутником в путешествиях — она легко помещается в сумку и готова к использованию в любой момент. А когда придет время зарядить встроенный литий-ионный аккумулятор, всего двух часов будет достаточно для невероятных 76 часов непрерывного звучания. Это целая неделя музыки без лишних хлопот. Гарнитура JBL Tune 530BT в элегантном фиолетовом цвете — это симбиоз передовых технологий, продуманного дизайна и непревзойденной автономности. Это ваш личный звуковой мир, полный красок и эмоций, доступный в любое время и в любом месте. Просто наденьте их и ощутите настоящую свободу движения и звука



Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в нежном лавандовом оттенке. Эти накладные наушники созданы для тех, кто ценит не только превосходное качество воспроизведения, но и стиль, удобство и долгую работу без подзарядки. Их сердце — мощные динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, которые обеспечивают глубокие, насыщенные басы, кристально чистые высокие частоты и детализированную передачу всего музыкального спектра от 20 до 20 000 Герц. Закрытый тип акустического оформления эффективно изолирует вас от внешнего шума, позволяя полностью сосредоточиться на любимых треках или подкастах, где бы вы ни находились. Высокая чувствительность на уровне 102 децибел и импеданс 30 Ом гарантируют, что вы услышите каждую ноту даже при подключении к мобильным устройствам, а звук останется ярким и динамичным. Беспроводное подключение через современный Bluetooth шестой версии обеспечивает стабильный сигнал без задержек на расстоянии до десяти метров. Поддержка профилей A2DP, AVRCP и HFP позволяет не только наслаждаться музыкой в высоком качестве, но и легко управлять звонками с помощью встроенного микрофона — вы можете ответить на вызов или завершить разговор одним касанием. Управление воспроизведением и регулировка громкости также находятся прямо под рукой на чашках наушников. Удобное оголовье и складная конструкция делают гарнитуру идеальным спутником в путешествиях — она легко помещается в сумку и готова к использованию в любой момент. А когда придет время зарядить встроенный литий-ионный аккумулятор, всего двух часов будет достаточно для невероятных 76 часов непрерывного звучания. Это целая неделя музыки без лишних хлопот. Гарнитура JBL Tune 530BT в элегантном фиолетовом цвете — это симбиоз передовых технологий, продуманного дизайна и непревзойденной автономности. Это ваш личный звуковой мир, полный красок и эмоций, доступный в любое время и в любом месте. Просто наденьте их и ощутите настоящую свободу движения и звука


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...