Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в нежном лавандовом оттенке. Эти накладные наушники созданы для тех, кто ценит не только превосходное качество воспроизведения, но и стиль, удобство и долгую работу без подзарядки. Их сердце — мощные динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, которые обеспечивают глубокие, насыщенные басы, кристально чистые высокие частоты и детализированную передачу всего музыкального спектра от 20 до 20 000 Герц. Закрытый тип акустического оформления эффективно изолирует вас от внешнего шума, позволяя полностью сосредоточиться на любимых треках или подкастах, где бы вы ни находились. Высокая чувствительность на уровне 102 децибел и импеданс 30 Ом гарантируют, что вы услышите каждую ноту даже при подключении к мобильным устройствам, а звук останется ярким и динамичным. Беспроводное подключение через современный Bluetooth шестой версии обеспечивает стабильный сигнал без задержек на расстоянии до десяти метров. Поддержка профилей A2DP, AVRCP и HFP позволяет не только наслаждаться музыкой в высоком качестве, но и легко управлять звонками с помощью встроенного микрофона — вы можете ответить на вызов или завершить разговор одним касанием. Управление воспроизведением и регулировка громкости также находятся прямо под рукой на чашках наушников. Удобное оголовье и складная конструкция делают гарнитуру идеальным спутником в путешествиях — она легко помещается в сумку и готова к использованию в любой момент. А когда придет время зарядить встроенный литий-ионный аккумулятор, всего двух часов будет достаточно для невероятных 76 часов непрерывного звучания. Это целая неделя музыки без лишних хлопот. Гарнитура JBL Tune 530BT в элегантном фиолетовом цвете — это симбиоз передовых технологий, продуманного дизайна и непревзойденной автономности. Это ваш личный звуковой мир, полный красок и эмоций, доступный в любое время и в любом месте. Просто наденьте их и ощутите настоящую свободу движения и звука
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