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Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001)

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Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 1
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 2
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 3
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 4
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 5
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 6
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 7
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 8
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 9
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 10
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 11
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 12
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 13
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 14
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 15
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 16
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 17
Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 1
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 2
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 3
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 4
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 5
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 6
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 7
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 8
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 9
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 10
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 11
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 12
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 13
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 14
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 15
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 16
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 17
  • Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660382
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники с микрофоном
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001)

Подарите себе незабываемые музыкальные впечатления. Беспроводные наушники Baseus E2 обеспечивают фантастическое качество звука, а благодаря надежному подключению Bluetooth 5.2 они гарантируют стабильную и быструю передачу с ультранизкой задержкой. Они также чрезвычайно удобны, легки и компактны. Они имеют время автономной работы до 5 часов или до 25 часов с зарядным чехлом. Специальное приложение предоставляет доступ к дополнительным функциям. Проблемы с передачей сигнала уйдут в прошлое. Наушники E2 поддерживают Bluetooth 5.2, поэтому они могут обеспечить мгновенное и чрезвычайно стабильное соединение. Они также очень невосприимчивы к вмешательству. Более того, вам нужно только один раз соединить их с выбранным вами устройством, и они будут подключаться к нему автоматически каждый раз, когда вы открываете чехол!. Смотрите фильмы или играйте в игры без перерыва - наушники E2 обеспечат идеальную синхронизацию видео и аудио. Благодаря использованию передовой 2-канальной технологии задержка сокращается до 0.06 секунды. Просто включите соответствующий режим в приложении и наслаждайтесь развлечениями своей мечты!. Подключение по Bluetooth 5.2 и долговечные батареи означают, что наушники E2 могут воспроизводить музыку около 5 часов на одной зарядке. С включенным чехлом вы можете продлить это время до 25 часов! Этого времени достаточно, чтобы посмотреть около 10 фильмов или прослушать 300 песен. Кроме того, благодаря передовой технологии флэш-зарядки зарядка наушников происходит невероятно быстро. Требуется всего 10 минут, чтобы зарядить их до 80% и поддерживать их в рабочем состоянии еще 2 часа!. Степень защиты IP55. Глубоко водонепроницаемая и защищенная от брызг конструкция позволяет использовать их под дождем.

Отзывы о товаре Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники с микрофоном
Описание
Подарите себе незабываемые музыкальные впечатления. Беспроводные наушники Baseus E2 обеспечивают фантастическое качество звука, а благодаря надежному подключению Bluetooth 5.2 они гарантируют стабильную и быструю передачу с ультранизкой задержкой. Они также чрезвычайно удобны, легки и компактны. Они имеют время автономной работы до 5 часов или до 25 часов с зарядным чехлом. Специальное приложение предоставляет доступ к дополнительным функциям. Проблемы с передачей сигнала уйдут в прошлое. Наушники E2 поддерживают Bluetooth 5.2, поэтому они могут обеспечить мгновенное и чрезвычайно стабильное соединение. Они также очень невосприимчивы к вмешательству. Более того, вам нужно только один раз соединить их с выбранным вами устройством, и они будут подключаться к нему автоматически каждый раз, когда вы открываете чехол!. Смотрите фильмы или играйте в игры без перерыва - наушники E2 обеспечат идеальную синхронизацию видео и аудио. Благодаря использованию передовой 2-канальной технологии задержка сокращается до 0.06 секунды. Просто включите соответствующий режим в приложении и наслаждайтесь развлечениями своей мечты!. Подключение по Bluetooth 5.2 и долговечные батареи означают, что наушники E2 могут воспроизводить музыку около 5 часов на одной зарядке. С включенным чехлом вы можете продлить это время до 25 часов! Этого времени достаточно, чтобы посмотреть около 10 фильмов или прослушать 300 песен. Кроме того, благодаря передовой технологии флэш-зарядки зарядка наушников происходит невероятно быстро. Требуется всего 10 минут, чтобы зарядить их до 80% и поддерживать их в рабочем состоянии еще 2 часа!. Степень защиты IP55. Глубоко водонепроницаемая и защищенная от брызг конструкция позволяет использовать их под дождем.
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Отзывы


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