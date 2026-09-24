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Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink

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Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 1
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 2
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 3
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 4
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 5
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 6
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 7
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 8
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 9
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 1
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 2
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 3
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 4
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 5
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 6
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 7
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 8
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 9
  • Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704325
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Страна производства
Китай
Тип устройства
проводные наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х12
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink

Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Quartz создана для киберспортсменов. Динамики Razer TriForce диаметром 50 мм в сочетании с технологией 7.1-канального объемного звучания помогают погрузиться в игровой процесс. Кардиоидный микрофон с технологией пассивного подавления шумов с точностью передает голос собеседнику.

Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Страна производства
Китай
Тип устройства
проводные наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Quartz создана для киберспортсменов. Динамики Razer TriForce диаметром 50 мм в сочетании с технологией 7.1-канального объемного звучания помогают погрузиться в игровой процесс. Кардиоидный микрофон с технологией пассивного подавления шумов с точностью передает голос собеседнику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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