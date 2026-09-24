Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704325
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Страна производства
Китай
Тип устройства
проводные наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х12
Вес, г.
600
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Quartz создана для киберспортсменов. Динамики Razer TriForce диаметром 50 мм в сочетании с технологией 7.1-канального объемного звучания помогают погрузиться в игровой процесс. Кардиоидный микрофон с технологией пассивного подавления шумов с точностью передает голос собеседнику.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитНаушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подс...
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2, чёрный
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитНаушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Страна производства
Китай
Тип устройства
проводные наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Quartz создана для киберспортсменов. Динамики Razer TriForce диаметром 50 мм в сочетании с технологией 7.1-канального объемного звучания помогают погрузиться в игровой процесс. Кардиоидный микрофон с технологией пассивного подавления шумов с точностью передает голос собеседнику.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink