Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
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Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740901
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
400
Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
Наушники JBL Tune 530BT с подключением Bluetooth – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества.
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Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Наушники JBL Tune 530BT с подключением Bluetooth – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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