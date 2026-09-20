Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)
Игровые стереонаушники с микрофоном Sven AP-G988MV оптимизированные для профессионального гейминга. Закрытый тип наушников с пассивной системой шумоподавления и высочайшее качество звучания дает возможность услышать противника раньше, чем он Вас. Стереонаушники совместимы с различными Media-проигрывателями. Наушники SVEN AP-G988MV готовы к самым серьезным испытаниям. Они способны не только впечатлить реалистичностью воспроизведения компьютерных спецэффектов, но еще и с точностью передавать самые тонкие звуковые нюансы. Шепот, тихий хруст ветки, осторожные шаги – все самое важное вы услышите первым. Пассивная система шумоподавления SVEN AP-G988MV гарантирует надежную защиту от посторонних шумов – полная концентрация и ничего лишнего. Надоело игратьx Эта модель готова показать себя с самой лучшей стороны при прослушивании музыки, и, конечно, будет очень кстати при просмотре фильмов. Новые наушники от SVEN по-настоящему удобны. Разработчики уделили много внимания эргономике модели. Крупные амбушюры обеспечивают хорошую шумоизоляцию и комфортно обхватывают ушную раковину. Регулируемое оголовье AP-G988MV позволяет идеально настроить наушники под себя, а мягкая вставка обеспечивает высокий уровень удобства при длительном использовании. Небольшой вес, качественные материалы – в этой модели каждая деталь подобрана так, чтобы ничего не отвлекало от игры. Кабель наушников имеет тканевую оплетку – благодаря ей он не скручивается и получает дополнительную защиту от повреждений. 4-pin разъем позволяет подключать новинку к игровым консолям. Отличный звук, удобство и отсутствие посторонних помех – что еще нужно для настоящего геймераx У нас есть еще одна хорошая новость – цена на эти наушники совсем не кусается.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 710 руб. 5 490 руб.928 руб. в СплитНаушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2 Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 390 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex mint
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X - Green
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2, чёрный
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)