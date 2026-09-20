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Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)

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Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 1
Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 2
Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 3
Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 4
Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 5
Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 1
  • Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 2
  • Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 3
  • Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 4
  • Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 5
  • Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 358 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575173
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)
3 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Размеры в упаковке, см
23х20х11
Вес, г.
640

Описание товара Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)

Игровые стереонаушники с микрофоном Sven AP-G988MV оптимизированные для профессионального гейминга. Закрытый тип наушников с пассивной системой шумоподавления и высочайшее качество звучания дает возможность услышать противника раньше, чем он Вас. Стереонаушники совместимы с различными Media-проигрывателями. Наушники SVEN AP-G988MV готовы к самым серьезным испытаниям. Они способны не только впечатлить реалистичностью воспроизведения компьютерных спецэффектов, но еще и с точностью передавать самые тонкие звуковые нюансы. Шепот, тихий хруст ветки, осторожные шаги – все самое важное вы услышите первым. Пассивная система шумоподавления SVEN AP-G988MV гарантирует надежную защиту от посторонних шумов – полная концентрация и ничего лишнего. Надоело игратьx Эта модель готова показать себя с самой лучшей стороны при прослушивании музыки, и, конечно, будет очень кстати при просмотре фильмов. Новые наушники от SVEN по-настоящему удобны. Разработчики уделили много внимания эргономике модели. Крупные амбушюры обеспечивают хорошую шумоизоляцию и комфортно обхватывают ушную раковину. Регулируемое оголовье AP-G988MV позволяет идеально настроить наушники под себя, а мягкая вставка обеспечивает высокий уровень удобства при длительном использовании. Небольшой вес, качественные материалы – в этой модели каждая деталь подобрана так, чтобы ничего не отвлекало от игры. Кабель наушников имеет тканевую оплетку – благодаря ей он не скручивается и получает дополнительную защиту от повреждений. 4-pin разъем позволяет подключать новинку к игровым консолям. Отличный звук, удобство и отсутствие посторонних помех – что еще нужно для настоящего геймераx У нас есть еще одна хорошая новость – цена на эти наушники совсем не кусается.

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Описание
Игровые стереонаушники с микрофоном Sven AP-G988MV оптимизированные для профессионального гейминга. Закрытый тип наушников с пассивной системой шумоподавления и высочайшее качество звучания дает возможность услышать противника раньше, чем он Вас. Стереонаушники совместимы с различными Media-проигрывателями. Наушники SVEN AP-G988MV готовы к самым серьезным испытаниям. Они способны не только впечатлить реалистичностью воспроизведения компьютерных спецэффектов, но еще и с точностью передавать самые тонкие звуковые нюансы. Шепот, тихий хруст ветки, осторожные шаги – все самое важное вы услышите первым. Пассивная система шумоподавления SVEN AP-G988MV гарантирует надежную защиту от посторонних шумов – полная концентрация и ничего лишнего. Надоело игратьx Эта модель готова показать себя с самой лучшей стороны при прослушивании музыки, и, конечно, будет очень кстати при просмотре фильмов. Новые наушники от SVEN по-настоящему удобны. Разработчики уделили много внимания эргономике модели. Крупные амбушюры обеспечивают хорошую шумоизоляцию и комфортно обхватывают ушную раковину. Регулируемое оголовье AP-G988MV позволяет идеально настроить наушники под себя, а мягкая вставка обеспечивает высокий уровень удобства при длительном использовании. Небольшой вес, качественные материалы – в этой модели каждая деталь подобрана так, чтобы ничего не отвлекало от игры. Кабель наушников имеет тканевую оплетку – благодаря ей он не скручивается и получает дополнительную защиту от повреждений. 4-pin разъем позволяет подключать новинку к игровым консолям. Отличный звук, удобство и отсутствие посторонних помех – что еще нужно для настоящего геймераx У нас есть еще одна хорошая новость – цена на эти наушники совсем не кусается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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