Описание товара Наушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подсветка)

Игровые стереонаушники с микрофоном Sven AP-G988MV оптимизированные для профессионального гейминга. Закрытый тип наушников с пассивной системой шумоподавления и высочайшее качество звучания дает возможность услышать противника раньше, чем он Вас. Стереонаушники совместимы с различными Media-проигрывателями. Наушники SVEN AP-G988MV готовы к самым серьезным испытаниям. Они способны не только впечатлить реалистичностью воспроизведения компьютерных спецэффектов, но еще и с точностью передавать самые тонкие звуковые нюансы. Шепот, тихий хруст ветки, осторожные шаги – все самое важное вы услышите первым. Пассивная система шумоподавления SVEN AP-G988MV гарантирует надежную защиту от посторонних шумов – полная концентрация и ничего лишнего. Надоело игратьx Эта модель готова показать себя с самой лучшей стороны при прослушивании музыки, и, конечно, будет очень кстати при просмотре фильмов. Новые наушники от SVEN по-настоящему удобны. Разработчики уделили много внимания эргономике модели. Крупные амбушюры обеспечивают хорошую шумоизоляцию и комфортно обхватывают ушную раковину. Регулируемое оголовье AP-G988MV позволяет идеально настроить наушники под себя, а мягкая вставка обеспечивает высокий уровень удобства при длительном использовании. Небольшой вес, качественные материалы – в этой модели каждая деталь подобрана так, чтобы ничего не отвлекало от игры. Кабель наушников имеет тканевую оплетку – благодаря ей он не скручивается и получает дополнительную защиту от повреждений. 4-pin разъем позволяет подключать новинку к игровым консолям. Отличный звук, удобство и отсутствие посторонних помех – что еще нужно для настоящего геймераx У нас есть еще одна хорошая новость – цена на эти наушники совсем не кусается.