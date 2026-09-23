Top.Mail.Ru
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 1
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 2
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 3
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 4
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 5
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 6
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 7
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 3
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 4
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 5
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 6
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 7
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушник, упаковка
Цвет
фиолетовый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушник, упаковка
Цвет
фиолетовый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...