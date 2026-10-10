Наушники A4Tech Bloody MR720 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR720 черный
Наушники-гарнитура игровые беспроводные A4TECH BLOODY MR720 Black представляют собой комбинированные беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth и радиоканала. Их конструкция оголовья складная, с использованием пластика и ткани в корпусе и амбушюрах. Микрофон гибкий и выдвижной. Наушники обладают динамическим излучателем диаметром 50 мм, имеют сопротивление 16 Ом и чувствительность 105 дБ. Диапазон частотного диапазона составляет 20 Гц - 20 000 Гц. Микрофон поддерживает шумоподавление и функцию выключения/приглушения. Время работы в режиме прослушивания музыки составляет 44 часа, а аккумулятор емкостью 1200 мАч подзаряжается за 0,25 часа через разъем USB-C. В комплекте идут сумка, удлинительный кабель, переходник 3.5 мм, а также переходник USB Type-A на USB Type-C и кабель USB Type-A на USB Type-C, а также беспроводной радио модуль и документация.
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