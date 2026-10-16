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Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый

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Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
710

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 белого цвета станет настоящей находкой для игроманов. Благодаря технологии 7.1 Virtual, пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство с объемным звучанием. Чистый и качественный звук обеспечивают 50-миллиметровые излучатели, которые поддерживают частотный диапазон 20-20000 Гц. Наушники плотно прилегают к голове, обеспечивают надежную посадку и комфорт в течение продолжительного использования. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 имеет съемный микрофон на подвижной ножке, что позволяет поддерживать связь с друзьями и коллегами в режиме реального времени. Высокая чувствительность микрофона облегчает общение в любых условиях и снижает уровень посторонних шумов. Кабель в тканевой оплетке надежно защищен от заломов и повреждений. Длины 2 м достаточно для подключения на оптимальном удалении от экрана. На корпусе есть кнопки включения микрофона, объемного звука, подсветки и регулятор громкости.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 белого цвета станет настоящей находкой для игроманов. Благодаря технологии 7.1 Virtual, пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство с объемным звучанием. Чистый и качественный звук обеспечивают 50-миллиметровые излучатели, которые поддерживают частотный диапазон 20-20000 Гц. Наушники плотно прилегают к голове, обеспечивают надежную посадку и комфорт в течение продолжительного использования. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 имеет съемный микрофон на подвижной ножке, что позволяет поддерживать связь с друзьями и коллегами в режиме реального времени. Высокая чувствительность микрофона облегчает общение в любых условиях и снижает уровень посторонних шумов. Кабель в тканевой оплетке надежно защищен от заломов и повреждений. Длины 2 м достаточно для подключения на оптимальном удалении от экрана. На корпусе есть кнопки включения микрофона, объемного звука, подсветки и регулятор громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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