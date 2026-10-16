Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 черный/серебристый
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 белого цвета станет настоящей находкой для игроманов. Благодаря технологии 7.1 Virtual, пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство с объемным звучанием. Чистый и качественный звук обеспечивают 50-миллиметровые излучатели, которые поддерживают частотный диапазон 20-20000 Гц. Наушники плотно прилегают к голове, обеспечивают надежную посадку и комфорт в течение продолжительного использования. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 имеет съемный микрофон на подвижной ножке, что позволяет поддерживать связь с друзьями и коллегами в режиме реального времени. Высокая чувствительность микрофона облегчает общение в любых условиях и снижает уровень посторонних шумов. Кабель в тканевой оплетке надежно защищен от заломов и повреждений. Длины 2 м достаточно для подключения на оптимальном удалении от экрана. На корпусе есть кнопки включения микрофона, объемного звука, подсветки и регулятор громкости.
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