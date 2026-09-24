Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, black
Наушники TWS JBL WAVE FLEX созданы для повседневного прослушивания аудио и общения. Они оборудованы динамиками 12 мм и технологией JBL Deep Bass Sound, что обеспечивает формирование чистого звука с насыщенным басом. Интегрированный микрофон без искажений передает голос. Благодаря поддержке технологии Smart Ambient наушники позволяют слышать, что происходит вокруг. Эргономичная конструкция вкладышей гарантирует комфортное расположение в слуховом канале. Наушники JBL WAVE FLEX защищены от воздействия влаги и пыли, что делает их устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям во время занятий спортом и прогулок. Подключение осуществляется с помощью технологии Bluetooth. Сенсорные кнопки и голосовой помощник обеспечивают интуитивное управление. Встроенный в каждый наушник аккумулятор гарантирует около 8 часов автономной работы. Зарядная станция-футляр продлевает автономность до 32 часов.
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