Наушники Realme Buds Air 8 Graphite
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Graphite
TWS гарнитура Realme Buds Air 8 сочетает в себе превосходное качество звука, актуальный дизайн, вдохновленный природой, и интеллектуальные технологии. В каждом из них установлены два драйвера диаметром 11 мм и 6 мм, что обеспечивает богатое и детализированное звучание с мощными басами и чистым вокалом. Встроенный AI-переводчик делает обмен языками быстрым и удобным, а активное шумоподавление позволяет сосредоточиться только на музыке или разговоре, исключая внешние шумы. Высокий уровень защиты - IP55, - обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги, что делает эти наушники идеальными для использования в любых условиях. Время работы достигает до 58 часов при использовании с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или звонками на протяжении долгого времени без подзарядки. Отличное звучание, интеллектуальные функции и долговечность - всё это делает наушники Realme Buds Air 8 отличным выбором для активных людей и тех, кто ценит качество и удобство.
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