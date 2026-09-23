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Наушники Realme Buds Air 8 Graphite купить с доставкой в Москве
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Наушники Realme Buds Air 8 Graphite

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Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 1
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Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 3
Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 4
Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 5
Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 1
  • Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 2
  • Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 3
  • Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 4
  • Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 5
  • Наушники Realme Buds Air 8 Graphite - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733881
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип конструкции
внутриканальные
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
58
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
5

Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Graphite

TWS гарнитура Realme Buds Air 8 сочетает в себе превосходное качество звука, актуальный дизайн, вдохновленный природой, и интеллектуальные технологии. В каждом из них установлены два драйвера диаметром 11 мм и 6 мм, что обеспечивает богатое и детализированное звучание с мощными басами и чистым вокалом. Встроенный AI-переводчик делает обмен языками быстрым и удобным, а активное шумоподавление позволяет сосредоточиться только на музыке или разговоре, исключая внешние шумы. Высокий уровень защиты - IP55, - обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги, что делает эти наушники идеальными для использования в любых условиях. Время работы достигает до 58 часов при использовании с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или звонками на протяжении долгого времени без подзарядки. Отличное звучание, интеллектуальные функции и долговечность - всё это делает наушники Realme Buds Air 8 отличным выбором для активных людей и тех, кто ценит качество и удобство.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 8 Graphite




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип конструкции
внутриканальные
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
58
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
TWS гарнитура Realme Buds Air 8 сочетает в себе превосходное качество звука, актуальный дизайн, вдохновленный природой, и интеллектуальные технологии. В каждом из них установлены два драйвера диаметром 11 мм и 6 мм, что обеспечивает богатое и детализированное звучание с мощными басами и чистым вокалом. Встроенный AI-переводчик делает обмен языками быстрым и удобным, а активное шумоподавление позволяет сосредоточиться только на музыке или разговоре, исключая внешние шумы. Высокий уровень защиты - IP55, - обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги, что делает эти наушники идеальными для использования в любых условиях. Время работы достигает до 58 часов при использовании с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или звонками на протяжении долгого времени без подзарядки. Отличное звучание, интеллектуальные функции и долговечность - всё это делает наушники Realme Buds Air 8 отличным выбором для активных людей и тех, кто ценит качество и удобство.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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