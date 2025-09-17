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Наушники Logitech G435 белый (981-001074) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech G435 белый (981-001074)

16 Отзывы
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Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 1
Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 2
Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 3
Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 4
Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 5
Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 6
Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 1
  • Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 2
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  • Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 4
  • Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 5
  • Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 6
  • Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540543
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, синий
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
18
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
625

Описание товара Наушники Logitech G435 белый (981-001074)

Радиочастотная гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED – удобная и легкая модель, которую можно подключить к любому ПК, игровой приставке и смартфону через Bluetooth или LIGHTSPEED. Вы можете взять наушники с собой на прогулку или в компьютерный клуб, ведь заряда АКБ хватит на 18 часов. Удобное оголовье легко регулируется и мало весит, а наушники дополнены приятным эффектом памяти. Устройство Logitech G435 LIGHTSPEED совместимо с системами Dolby Atmos и Windows Sonic, позволяя вам ощутить громкий объемный звук с эффектом присутствия. В играх такая акустика поможет быстро вычислить расположение противника и легче держать все под контролем. Чувствительный микрофон передает голос не хуже профессиональной микрофонной стойки на компьютерном столе. Регулятор и кнопка включения расположены рядом с ухом, благодаря чему вам не придется отвлекаться от игрового процесса.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G435 белый (981-001074)

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, подключаются и к ps4 и к компьютеру.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка слегка избита, но товар хорошего качества, вместо граммофона пойдёт
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сбалансированный звук, легкие, с комфортными амбушюрами, в которых не потеют уши, приличное время работы от одного заряда, с донглом нет задержки, по блютусу низкая задержка - играть вряд ли, но видео не мешает смотреть вовсе. Есть режим прозрачности, но он \"такой себе\". Микрофон в целом нормальный, но мог быть получше, однако учитывая цену наушников, считаю, что минусов у них нет.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
уши хорошие, качество звука нормальное, для работы пойдёт, пришли в упаковке, ощущение что её пинали ногами или они вообще б/у, жалко фоток не сделал
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
варм

Достоинства:


Комментарий:
микрофон 2/10,звук 5/10,единственный плюс наушников-вес,такие дела пупупу
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
сын доволен, посмотрим как будут в работе. мне не понравилось то, что пришли просто в заводской упаковке. Можно бы как то упаковать, всё таки такой товар.... можно и повредить.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
Наихудшие наушники, которые я когда-либо надевал. Качество звука - сущий мрак. Звук двоится, в играх невозможно определить откуда доносится звук, а громкость у этих \"наушников\" - позор. Даже при максимальном уровне громкости звук такой, будто я сижу в наушниках за 50 руб. Крайне не рекомендую этот девайс
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники беру не первый раз, всё хорошо работает, дети рады.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Albert F.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, одни из лучших на рынке, правда дорого ваты. Ещё я столкнулся с проблемой: потерял радиоканал, и теперь не знаю где его купить. помогите пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, сидят удобно, но бесит, что переодически отключаются на секунд 5-10, хотя сидишь на месте возле компьютера
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Елизавета В.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. долго держат заряд, для игровых наушников звук очень хороший. покупала парню на подарок - он доволен, и я тоже
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, очень долго пользуюсь, все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук. удобно сидят, спустя 4 часа сильного дискомфорта нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Ярослав Хлебников

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, звук и микрофон отличные. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники пользуюсь уже несколько месяцев, пока что все хорошо. После прошлых наушников (Ardor gaming Vault) ощущаются очень лёгкими. Единственный минус - огольвье немного не удобное.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Евгения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники первый опыт по беспроводу рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, синий
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
18
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиочастотная гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED – удобная и легкая модель, которую можно подключить к любому ПК, игровой приставке и смартфону через Bluetooth или LIGHTSPEED. Вы можете взять наушники с собой на прогулку или в компьютерный клуб, ведь заряда АКБ хватит на 18 часов. Удобное оголовье легко регулируется и мало весит, а наушники дополнены приятным эффектом памяти. Устройство Logitech G435 LIGHTSPEED совместимо с системами Dolby Atmos и Windows Sonic, позволяя вам ощутить громкий объемный звук с эффектом присутствия. В играх такая акустика поможет быстро вычислить расположение противника и легче держать все под контролем. Чувствительный микрофон передает голос не хуже профессиональной микрофонной стойки на компьютерном столе. Регулятор и кнопка включения расположены рядом с ухом, благодаря чему вам не придется отвлекаться от игрового процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, подключаются и к ps4 и к компьютеру.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка слегка избита, но товар хорошего качества, вместо граммофона пойдёт
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сбалансированный звук, легкие, с комфортными амбушюрами, в которых не потеют уши, приличное время работы от одного заряда, с донглом нет задержки, по блютусу низкая задержка - играть вряд ли, но видео не мешает смотреть вовсе. Есть режим прозрачности, но он \"такой себе\". Микрофон в целом нормальный, но мог быть получше, однако учитывая цену наушников, считаю, что минусов у них нет.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
уши хорошие, качество звука нормальное, для работы пойдёт, пришли в упаковке, ощущение что её пинали ногами или они вообще б/у, жалко фоток не сделал
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
варм

Достоинства:


Комментарий:
микрофон 2/10,звук 5/10,единственный плюс наушников-вес,такие дела пупупу
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
сын доволен, посмотрим как будут в работе. мне не понравилось то, что пришли просто в заводской упаковке. Можно бы как то упаковать, всё таки такой товар.... можно и повредить.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
Наихудшие наушники, которые я когда-либо надевал. Качество звука - сущий мрак. Звук двоится, в играх невозможно определить откуда доносится звук, а громкость у этих \"наушников\" - позор. Даже при максимальном уровне громкости звук такой, будто я сижу в наушниках за 50 руб. Крайне не рекомендую этот девайс
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники беру не первый раз, всё хорошо работает, дети рады.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Albert F.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, одни из лучших на рынке, правда дорого ваты. Ещё я столкнулся с проблемой: потерял радиоканал, и теперь не знаю где его купить. помогите пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, сидят удобно, но бесит, что переодически отключаются на секунд 5-10, хотя сидишь на месте возле компьютера
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Елизавета В.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. долго держат заряд, для игровых наушников звук очень хороший. покупала парню на подарок - он доволен, и я тоже
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, очень долго пользуюсь, все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук. удобно сидят, спустя 4 часа сильного дискомфорта нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Ярослав Хлебников

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, звук и микрофон отличные. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники пользуюсь уже несколько месяцев, пока что все хорошо. После прошлых наушников (Ardor gaming Vault) ощущаются очень лёгкими. Единственный минус - огольвье немного не удобное.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Евгения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники первый опыт по беспроводу рекомендую


Наушники Logitech G435 белый (981-001074) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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