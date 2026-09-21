Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue
Элегантные и функциональные внутриканальные наушники Sony в стильном голубом цвете станут вашим надежным спутником в мире звука. Оснащенные микрофоном, они подойдут для общения и работы, а отсоединяемый кабель обеспечивает удобство и надежность использования. Беспроводное подключение через Bluetooth избавляет от путаницы в проводах, предоставляя свободу передвижения. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, эти наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука и комфорт при длительном использовании. Время работы на одном заряде составляет впечатляющие 11 часов, а с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до 22 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или разговорами в течение всего дня. Эти наушники от Sony – идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и качества.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитНаушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитНаушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитНаушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Turquoise
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLKCN) Black
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue