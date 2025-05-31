Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли очень быстро!спасибо продавцу!оригинал!скачал приложение,наушники сразу подключились, всё настроил!звук отличный,шумоподавление очень хорошее!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Звучание выше всех похвал.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, звучание отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пришла идеальная коробка. Ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упаковано. В приложении быстро сменили язык на русский и все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники приехали, полностью целые. Китайская версия — не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники и звук. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Наушники норм, сравнить не с чем, есть много разных, но не было с активным шумодавом как в этих. шум давят, не обсолютно весь, но основной. Не думаю что они расчитаны на подавление шумов выше 80db. звук норм, басы есть.
Достоинства:
Комментарий:
Продавцу 5 баллов, производителю jbl 3 балла, себе 2 за невнимательность. Купил наушники приняв их за live серию, а это tune. Имею наушники jbl live 500, и после них эта модель разочарование, разница есть)) Поэтому буду брать live 770nc
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй, лучшая покупка за последнее время! До этого были 450ВТ, но они уже давно в использовании и потрепались. Наушники подбирал для прогулок. Покупал последний экземпляр, но при доставке привезли в девственной упаковке. Сразу же распаковал и начал использовать. Заряд был 60%. Гонял около 3,5 - 4 часов, заряд 50%. Звук отличный, настраивается через приложение. Намного лучше чем у 450ВТ. Немного туговато сидят. Отлично работают в качестве гарнитуры. Через приложение быстро меняется язык голосового меню. С учетом качества сборки, звука и тд, уверен, что оригинал. С учетом скидки, считаю отличным приобретением за 5,2т.р.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто потрясные.Шумоподавление великолепное.Подключаються моментально и сразу установилось приложение на телефон+всё на русском.100% оригинал.Спасибо продавцу,доставка была на следующий день!!!!!))))
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные наушники, классный звук, все функции работают четко
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, jbl как всегда радует прекрасным звуком. Очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал себе наушники в магазине, доктор head. Остановился на этих и не пожалел.
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли очень быстро!спасибо продавцу!оригинал!скачал приложение,наушники сразу подключились, всё настроил!звук отличный,шумоподавление очень хорошее!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Звучание выше всех похвал.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, звучание отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пришла идеальная коробка. Ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упаковано. В приложении быстро сменили язык на русский и все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники приехали, полностью целые. Китайская версия — не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники и звук. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Наушники норм, сравнить не с чем, есть много разных, но не было с активным шумодавом как в этих. шум давят, не обсолютно весь, но основной. Не думаю что они расчитаны на подавление шумов выше 80db. звук норм, басы есть.
Достоинства:
Комментарий:
Продавцу 5 баллов, производителю jbl 3 балла, себе 2 за невнимательность. Купил наушники приняв их за live серию, а это tune. Имею наушники jbl live 500, и после них эта модель разочарование, разница есть)) Поэтому буду брать live 770nc
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй, лучшая покупка за последнее время! До этого были 450ВТ, но они уже давно в использовании и потрепались. Наушники подбирал для прогулок. Покупал последний экземпляр, но при доставке привезли в девственной упаковке. Сразу же распаковал и начал использовать. Заряд был 60%. Гонял около 3,5 - 4 часов, заряд 50%. Звук отличный, настраивается через приложение. Намного лучше чем у 450ВТ. Немного туговато сидят. Отлично работают в качестве гарнитуры. Через приложение быстро меняется язык голосового меню. С учетом качества сборки, звука и тд, уверен, что оригинал. С учетом скидки, считаю отличным приобретением за 5,2т.р.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто потрясные.Шумоподавление великолепное.Подключаються моментально и сразу установилось приложение на телефон+всё на русском.100% оригинал.Спасибо продавцу,доставка была на следующий день!!!!!))))
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные наушники, классный звук, все функции работают четко
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, jbl как всегда радует прекрасным звуком. Очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал себе наушники в магазине, доктор head. Остановился на этих и не пожалел.