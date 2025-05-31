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Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue

14 Отзывы
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Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 1
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 2
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 3
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 4
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 5
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 6
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 7
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 8
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 9
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 10
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 11
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 12
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 13
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 14
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 15
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 16
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 17
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 18
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 19
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 20
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 21
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 22
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 23
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 3
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 4
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 5
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 6
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 7
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 8
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 9
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 10
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 11
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 12
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 13
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 14
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 15
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 16
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 17
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 18
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 19
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 20
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 21
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 22
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 23
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681181
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
495

Описание товара Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue

Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли очень быстро!спасибо продавцу!оригинал!скачал приложение,наушники сразу подключились, всё настроил!звук отличный,шумоподавление очень хорошее!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Звучание выше всех похвал.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, звучание отличное.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Пришла идеальная коробка. Ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упаковано. В приложении быстро сменили язык на русский и все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники приехали, полностью целые. Китайская версия — не мешает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники и звук. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники норм, сравнить не с чем, есть много разных, но не было с активным шумодавом как в этих. шум давят, не обсолютно весь, но основной. Не думаю что они расчитаны на подавление шумов выше 80db. звук норм, басы есть.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Продавцу 5 баллов, производителю jbl 3 балла, себе 2 за невнимательность. Купил наушники приняв их за live серию, а это tune. Имею наушники jbl live 500, и после них эта модель разочарование, разница есть)) Поэтому буду брать live 770nc
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пожалуй, лучшая покупка за последнее время! До этого были 450ВТ, но они уже давно в использовании и потрепались. Наушники подбирал для прогулок. Покупал последний экземпляр, но при доставке привезли в девственной упаковке. Сразу же распаковал и начал использовать. Заряд был 60%. Гонял около 3,5 - 4 часов, заряд 50%. Звук отличный, настраивается через приложение. Намного лучше чем у 450ВТ. Немного туговато сидят. Отлично работают в качестве гарнитуры. Через приложение быстро меняется язык голосового меню. С учетом качества сборки, звука и тд, уверен, что оригинал. С учетом скидки, считаю отличным приобретением за 5,2т.р.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Григорий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто потрясные.Шумоподавление великолепное.Подключаються моментально и сразу установилось приложение на телефон+всё на русском.100% оригинал.Спасибо продавцу,доставка была на следующий день!!!!!))))
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Энвер С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные наушники, классный звук, все функции работают четко
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, jbl как всегда радует прекрасным звуком. Очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Виталий Геннадьевич

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал себе наушники в магазине, доктор head. Остановился на этих и не пожалел.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли очень быстро!спасибо продавцу!оригинал!скачал приложение,наушники сразу подключились, всё настроил!звук отличный,шумоподавление очень хорошее!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Звучание выше всех похвал.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, звучание отличное.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Пришла идеальная коробка. Ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упаковано. В приложении быстро сменили язык на русский и все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники приехали, полностью целые. Китайская версия — не мешает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники и звук. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники норм, сравнить не с чем, есть много разных, но не было с активным шумодавом как в этих. шум давят, не обсолютно весь, но основной. Не думаю что они расчитаны на подавление шумов выше 80db. звук норм, басы есть.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Продавцу 5 баллов, производителю jbl 3 балла, себе 2 за невнимательность. Купил наушники приняв их за live серию, а это tune. Имею наушники jbl live 500, и после них эта модель разочарование, разница есть)) Поэтому буду брать live 770nc
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пожалуй, лучшая покупка за последнее время! До этого были 450ВТ, но они уже давно в использовании и потрепались. Наушники подбирал для прогулок. Покупал последний экземпляр, но при доставке привезли в девственной упаковке. Сразу же распаковал и начал использовать. Заряд был 60%. Гонял около 3,5 - 4 часов, заряд 50%. Звук отличный, настраивается через приложение. Намного лучше чем у 450ВТ. Немного туговато сидят. Отлично работают в качестве гарнитуры. Через приложение быстро меняется язык голосового меню. С учетом качества сборки, звука и тд, уверен, что оригинал. С учетом скидки, считаю отличным приобретением за 5,2т.р.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Григорий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто потрясные.Шумоподавление великолепное.Подключаються моментально и сразу установилось приложение на телефон+всё на русском.100% оригинал.Спасибо продавцу,доставка была на следующий день!!!!!))))
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Энвер С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные наушники, классный звук, все функции работают четко
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, jbl как всегда радует прекрасным звуком. Очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Виталий Геннадьевич

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал себе наушники в магазине, доктор head. Остановился на этих и не пожалел.


Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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