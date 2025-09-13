Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
Наушники JBL представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности, ориентированное на любителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники выполнены в современном бирюзовом цвете, который подчеркнёт ваш уникальный стиль. Оснащённые встроенным микрофоном, они обеспечивают чёткую и чистую передачу вашего голоса во время звонков. Благодаря использованию Bluetooth-технологии, наушники предлагают полную свободу движений и удобство без проводов. Продуманная конструкция и совершенная эргономика делают их использование максимально комфортным даже при длительном ношении. С зарядным кейсом общий запас времени работы достигает впечатляющих 25 часов, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой целый день, не беспокоясь о частой подзарядке. Бренд JBL, известный своим непревзойдённым качеством звука, гарантирует насыщенный и чистый звук, который удивит даже самых требовательных меломанов. Наушники JBL — это больше, чем просто аксессуар. Это ваш надёжный спутник в мире музыки, подкастов и общения, где бы вы ни находились.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники,качество звучание на высоте скачал приложение,настроил под себя,и слушай с кайфом
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники , звук чистый приятный, басы хорошие , высокие и средние частоты сбалансированные . цена = качество , единственный минус - это доставать из кейса наушники , видимо дело сноровки.
Достоинства:
Комментарий:
Удобные наушники, при долгом прослушивании уши не устают и не болят
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок :) На вид достойные (сравниваю со своими яблочными четвертыми), долго выбирал в этом ценовом сегменте. Пластик качественный, приятный.
Достоинства:
Комментарий:
звук норм, печально что нету опчый повысить звук, как-то тиховаты даже эквалайзер не помогает.
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники,качество звучание на высоте скачал приложение,настроил под себя,и слушай с кайфом
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники , звук чистый приятный, басы хорошие , высокие и средние частоты сбалансированные . цена = качество , единственный минус - это доставать из кейса наушники , видимо дело сноровки.
Достоинства:
Комментарий:
Удобные наушники, при долгом прослушивании уши не устают и не болят
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок :) На вид достойные (сравниваю со своими яблочными четвертыми), долго выбирал в этом ценовом сегменте. Пластик качественный, приятный.
Достоинства:
Комментарий:
звук норм, печально что нету опчый повысить звук, как-то тиховаты даже эквалайзер не помогает.