Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
Фиолетовые наушники TWS JBL Tune Buds оснащены эластичными силиконовыми амбушюрами. Внутриканальная конструкция не требует установки дополнительных креплений. Закрытая акустика сохраняет четкость и громкость звучания на оживленной улице. Модель оснащена 4 цифровыми микрофонами и системой шумоподавления. Благодаря кейсу наушники выдерживают до 48 ч работы без подзарядки. На корпусе JBL Tune Buds есть сенсорные кнопки для активации голосового помощника, приема и завершения входящих звонков, переключения музыки. Вы можете управлять настройками устройства через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Наушники поддерживают работу в монорежиме с подключением по Bluetooth 5.3 на расстоянии до 10 м.
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