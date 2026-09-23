Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black
Представляем беспроводные наушники Monster — идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти наушники-вкладыши черного цвета обеспечат вам полную свободу движений благодаря подключению по Bluetooth. Слушайте музыку, подкасты или отвечайте на звонки с максимальным комфортом, так как встроенный микрофон обеспечивает четкость и чистоту звука. Компактные и эргономичные, наушники Monster разработаны для комфортной посадки в ушах, что делает их идеальными для длительного ношения и активного образа жизни. Наслаждайтесь до 4 часов непрерывной работы на одном заряде, будь то утренняя пробежка, поездка на работу или отдых дома. Бренд Monster гарантирует высокое качество звучания, передавая все нюансы и детали ваших любимых треков. Эти наушники станут вашим надежным спутником во всех повседневных делах, обеспечивая отличное звучание и стабильное соединение где бы вы ни находились.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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