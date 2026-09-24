Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCPURCN) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCPURCN) Purple
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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