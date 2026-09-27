Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный
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Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный
Беспроводные/проводные наушники MEG HWA200BL с закрытой акустикой не дают окружающим слышать звуки из динамиков. Полноразмерная модель с мягкими амбушюрами из экокожи полностью закрывает уши и отсекает посторонние шумы. Наушники с диапазоном 20-20000 Гц четко воспроизводят басы и высокие частоты. 5 встроенных в корпус микрофонов четко улавливают речь. Во время телефонного разговора вы можете активировать систему активного шумоподавления для приглушения громких посторонних звуков. Функция Talk Through позволяет слышать происходящее вокруг. Режим низкой задержки точно синхронизирует аудио- и видеосигнал для удобства при просмотре видео и играх. MEG HWA200BL выполнены в черном пластиковом корпусе с регулируемым по длине оголовьем и удобными поворотными чашами. Складной дизайн облегчает хранение и переноску наушников. С помощью кнопок вы можете управлять режимами, музыкальными треками и другими функциями. Наушники с АКБ выдерживают до 60 ч работы по Bluetooth. Устройство с севшей батареей можно подключать к ПК или другому устройству через съемный кабель jack 3.5 мм.
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