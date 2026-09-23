Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1
Наушники Razer созданы для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти накладные наушники с классическим черным дизайном идеально подойдут как для ежедневного использования, так и для интенсивных игровых сессий. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться звуками музыки или игр, но и без помех общаться с друзьями или коллегами. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу передвижения, не ограничивая ваш комфорт и не запутываясь под ногами. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала и исключительное качество звука, обеспечивая оптимальный опыт прослушивания без задержек. Бренд Razer, известный своими инновациями и высокими стандартами, обеспечивает надежность и долговечность этой модели. Стильные, функциональные и эргономичные, наушники Razer созданы для тех, кто ценит высокое качество в каждой детали.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 810 руб. 8 690 руб.1453 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1