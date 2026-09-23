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Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1

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Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 4
Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 5
Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 6
Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 4
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 5
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 6
  • Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642014
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х11
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1

Наушники Razer созданы для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти накладные наушники с классическим черным дизайном идеально подойдут как для ежедневного использования, так и для интенсивных игровых сессий. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться звуками музыки или игр, но и без помех общаться с друзьями или коллегами. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу передвижения, не ограничивая ваш комфорт и не запутываясь под ногами. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала и исключительное качество звука, обеспечивая оптимальный опыт прослушивания без задержек. Бренд Razer, известный своими инновациями и высокими стандартами, обеспечивает надежность и долговечность этой модели. Стильные, функциональные и эргономичные, наушники Razer созданы для тех, кто ценит высокое качество в каждой детали.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Razer созданы для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти накладные наушники с классическим черным дизайном идеально подойдут как для ежедневного использования, так и для интенсивных игровых сессий. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться звуками музыки или игр, но и без помех общаться с друзьями или коллегами. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу передвижения, не ограничивая ваш комфорт и не запутываясь под ногами. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала и исключительное качество звука, обеспечивая оптимальный опыт прослушивания без задержек. Бренд Razer, известный своими инновациями и высокими стандартами, обеспечивает надежность и долговечность этой модели. Стильные, функциональные и эргономичные, наушники Razer созданы для тех, кто ценит высокое качество в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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