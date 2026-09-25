Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
Наслаждайтесь качеством звука, стильным дизайном, комфортом и свободой движений с беспроводными наушниками JBL Tune 730BT. Стильные полноразмерные наушники с эффектным профилем не просто великолепно звучат — они смело заявляют о себе. Мягкие амбушюры позволяют окунуться в мир звука JBL Pure Bass, обеспечивая мощное звучание и комфорт в течение всего дня. Благодаря работе от аккумулятора до 76 часов вы можете слушать дольше, не сбавляя темп. А при низком заряде 5-минутная подзарядка добавляет еще 5 часов прослушивания. Благодаря двум микрофонам, точно улавливающим голос, оба собеседника наслаждаются качеством звонков. Простое подключение по Bluetooth позволяет легко переключаться между устройствами, чтобы всегда держать руку на пульсе. Настраивайте звук в приложении JBL Headphones с понятными голосовыми подсказками, упрощающими настройку.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитНаушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
-
В наличииЦена 6 200 руб. 12 555 руб.1550 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 500 руб. 16 376 руб.1625 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white