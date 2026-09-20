Наушники Razer Opus X - Green Headset
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Razer Opus X - Green Headset
Гарнитура RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1) Бесшумное погружение. Полностью погрузитесь в игру или музыку с Razer Opus X — элегантной беспроводной Bluetooth-гарнитурой с настроенными 40-мм динамиками и микрофоном. Включите активное шумоподавление ANC и наслаждайтесь звуком без отвлекающих факторов. Сокрушайте соперников в игровом режиме с низкой задержкой. Технология активного шумоподавления ANCУстраните все отвлекающие факторы с помощью технологии активного шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет нежелательные окружающие шумы во время прослушивания вами любимых треков, просмотра фильма или игры.Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 с более высокой пропускной способностью, большим радиусом действия и меньшим энергопотреблением обеспечивает надежное беспроводное соединение, которое является энергоэффективным и продлевает срок службы батареи. Технология активного шумоподавления (ANC)Bluetooth 5.0Соединение с низкой задержкой 60 мс
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 710 руб. 5 490 руб.928 руб. в СплитНаушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитНаушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подс...
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2 Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 390 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex mint
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X - Green
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Razer Opus X - Green Headset