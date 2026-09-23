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Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative Sound Blaster JAM V2

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Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - фото 1
Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - фото 2
Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - фото 1
  • Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - фото 2
  • Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
4 990 руб.  5 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Creative Sound Blaster JAM V2
4 990 руб. -17%
5 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х7
Вес, г.
332

Описание товара Наушники Creative Sound Blaster JAM V2

Сверхлегкая гарнитура Sound Blaster JAM V2 теперь оснащена Bluetooth® 5.0 и передовыми аудиокодеками aptX HD и aptX Low Latency, чтобы обеспечивать наилучшее качество беспроводного прослушивания. Наслаждайтесь насыщенным, захватывающим звучанием без задержек передачи звука и переключайтесь между двумя разными исходными устройствами Bluetooth с помощью удобной функции Multipoint. Оцените улучшенную четкость передачи голоса во время звонков с помощью новых настроек двойного микрофона и технологии шумоподавления и оставайтесь на связи вплоть до 22 часов автономной работы.

Отзывы о товаре Наушники Creative Sound Blaster JAM V2




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхлегкая гарнитура Sound Blaster JAM V2 теперь оснащена Bluetooth® 5.0 и передовыми аудиокодеками aptX HD и aptX Low Latency, чтобы обеспечивать наилучшее качество беспроводного прослушивания. Наслаждайтесь насыщенным, захватывающим звучанием без задержек передачи звука и переключайтесь между двумя разными исходными устройствами Bluetooth с помощью удобной функции Multipoint. Оцените улучшенную четкость передачи голоса во время звонков с помощью новых настроек двойного микрофона и технологии шумоподавления и оставайтесь на связи вплоть до 22 часов автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 - этот товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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