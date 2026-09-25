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Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737328
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Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние, 737328

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Уценка
Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - фото 2
  • Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
3 990 руб.  4 990 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние
3 990 руб. -20%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х7
Вес, г.
332

Описание товара Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, накладки 2шт, кабель, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, накладки 2шт, кабель, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - купить по цене 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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