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Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750444
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Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние, 750444

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Уценка
Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 1
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Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 2
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Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 3
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Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 4
Уценка
Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 5
Уценка
Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 6
Уценка
Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 7
Уценка
Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 2
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 3
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 4
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 5
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 6
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 7
  • Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
5 900 руб.  6 550 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние
5 900 руб. -10%
6 550 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
480

Описание товара Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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