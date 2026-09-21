Наушники JBL Wave Beam 2 Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
В наличии
Код товара: 702048
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 890 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
250
Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2 Black
Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.
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Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - по цене 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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