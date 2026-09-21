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Наушники JBL Wave Beam 2 Black купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave Beam 2 Black

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Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 3
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 4
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 5
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 6
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 7
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 1
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 2
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 3
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 4
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 5
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 6
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 7
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702048
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники JBL Wave Beam 2 Black
3 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
250

Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2 Black

Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam 2 Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Beam 2 Black - по цене 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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