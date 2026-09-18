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Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) купить с доставкой в Москве
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Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00)

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Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) - фото 1
Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) - фото 1
  • Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261612
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
24х20х12
Вес, г.
613

Описание товара Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00)

Гарнитура TUF Gaming H3 – это невероятный комфорт и прочная конструкция. Эксклюзивные 50-миллиметровые динамики Essence и герметичные акустические камеры позволят получить яркие ощущения от реалистичных аудиоэффектов в компьютерных играх. Малый вес гарнитуры обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий, а стальное оголовье гарантирует, что устройство выдержит все тяготы интенсивного использования.

Отзывы о товаре Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Гарнитура TUF Gaming H3 – это невероятный комфорт и прочная конструкция. Эксклюзивные 50-миллиметровые динамики Essence и герметичные акустические камеры позволят получить яркие ощущения от реалистичных аудиоэффектов в компьютерных играх. Малый вес гарнитуры обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий, а стальное оголовье гарантирует, что устройство выдержит все тяготы интенсивного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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