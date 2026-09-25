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Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black

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Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black - фото 1
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black - фото 1
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740898
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
400

Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black

Погрузитесь в мир чистого и мощного звука с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в элегантном чёрном исполнении. Эти накладные наушники созданы для тех, кто ценит свободу движений, длительное воспроизведение и исключительное качество аудио в любой ситуации. Благодаря передовой беспроводной технологии Bluetooth версии 6.0 вы получаете стабильное и энергоэффективное соединение на расстоянии до десяти метров от источника звука. Наушники легко синхронизируются с вашим смартфоном, планшетом или ноутбуком, поддерживая все необходимые профили для передачи стереозвука и комфортного общения по телефону с функцией громкой связи. Сердцем этой модели являются динамические излучатели с диаметром мембраны 33 миллиметра, заключённые в закрытое акустическое оформление. Это инженерное решение обеспечивает глубокий, детализированный бас и кристально чистые высокие частоты across всего слышимого диапазона от 20 до 20 000 Герц. Высокая чувствительность на уровне 102 децибел и сопротивление в 30 Ом гарантируют, что вы услышите каждую ноту даже при использовании со смартфоном, без потерь в качестве и громкости. Одним из ключевых преимуществ является феноменальная автономность. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 76 часов непрерывного звучания на одном заряде, что освобождает вас от постоянной подзарядки на несколько дней активного использования. А когда питание всё же иссякнет, всего два часа будет достаточно для полной зарядки устройства. Управление воспроизведением, громкостью и звонками интуитивно понятно и расположено прямо на чашках наушников. Модель отличается эргономичной и практичной конструкцией: складное оголовье делает гарнитуру крайне компактной для хранения и транспортировки, а удобные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая комфорт даже при многочасовом прослушивании. JBL Tune 530BT — это ваш идеальный спутник для путешествий, работы и отдыха, предлагающий неизменно яркие эмоции от любимой музыки и полную свободу от проводов.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир чистого и мощного звука с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в элегантном чёрном исполнении. Эти накладные наушники созданы для тех, кто ценит свободу движений, длительное воспроизведение и исключительное качество аудио в любой ситуации. Благодаря передовой беспроводной технологии Bluetooth версии 6.0 вы получаете стабильное и энергоэффективное соединение на расстоянии до десяти метров от источника звука. Наушники легко синхронизируются с вашим смартфоном, планшетом или ноутбуком, поддерживая все необходимые профили для передачи стереозвука и комфортного общения по телефону с функцией громкой связи. Сердцем этой модели являются динамические излучатели с диаметром мембраны 33 миллиметра, заключённые в закрытое акустическое оформление. Это инженерное решение обеспечивает глубокий, детализированный бас и кристально чистые высокие частоты across всего слышимого диапазона от 20 до 20 000 Герц. Высокая чувствительность на уровне 102 децибел и сопротивление в 30 Ом гарантируют, что вы услышите каждую ноту даже при использовании со смартфоном, без потерь в качестве и громкости. Одним из ключевых преимуществ является феноменальная автономность. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 76 часов непрерывного звучания на одном заряде, что освобождает вас от постоянной подзарядки на несколько дней активного использования. А когда питание всё же иссякнет, всего два часа будет достаточно для полной зарядки устройства. Управление воспроизведением, громкостью и звонками интуитивно понятно и расположено прямо на чашках наушников. Модель отличается эргономичной и практичной конструкцией: складное оголовье делает гарнитуру крайне компактной для хранения и транспортировки, а удобные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая комфорт даже при многочасовом прослушивании. JBL Tune 530BT — это ваш идеальный спутник для путешествий, работы и отдыха, предлагающий неизменно яркие эмоции от любимой музыки и полную свободу от проводов.


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