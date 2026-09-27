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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White

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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 6
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 1
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 2
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 3
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 4
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 5
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 6
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White
3 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White

HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro - легкие, портативные и удобные внутриканальные TWS-наушники с технологией Bluetooth. Они оснащены тремя встроенными микрофонами, поддерживают алгоритм шумоподавления с AI во время вызовов, эффективно фильтруя фоновый шум и обеспечивая более четкое и приятное звучание голоса. Наушники поддерживают функцию активного адаптивного шумоподавления во время использования, которая отфильтровывает окружающие шумы, создавая для пользователей тихую и комфортную среду. 11-мм динамики с подвижной катушкой и мембраной из полиуретана и титана, а также пьезоэлектрическим керамическим драйвером диаметром 10 мм, создают насыщенное звучание с ярко выраженными деталями и глубокой звуковой проработкой. Встроенные аккумуляторы наушников поддерживают более 8 часов работы после полной зарядки. С учетом емкости аккумулятора чехла общая продолжительность автономной работы достигает 36 часов. Поддерживается функция поиска наушников. Чтобы найти сопряженные со смартфоном наушники, воспользуйтесь приложением Honor AI Space: наушники издадут звуковой сигнал, который поможет точно определить их местоположение.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro - легкие, портативные и удобные внутриканальные TWS-наушники с технологией Bluetooth. Они оснащены тремя встроенными микрофонами, поддерживают алгоритм шумоподавления с AI во время вызовов, эффективно фильтруя фоновый шум и обеспечивая более четкое и приятное звучание голоса. Наушники поддерживают функцию активного адаптивного шумоподавления во время использования, которая отфильтровывает окружающие шумы, создавая для пользователей тихую и комфортную среду. 11-мм динамики с подвижной катушкой и мембраной из полиуретана и титана, а также пьезоэлектрическим керамическим драйвером диаметром 10 мм, создают насыщенное звучание с ярко выраженными деталями и глубокой звуковой проработкой. Встроенные аккумуляторы наушников поддерживают более 8 часов работы после полной зарядки. С учетом емкости аккумулятора чехла общая продолжительность автономной работы достигает 36 часов. Поддерживается функция поиска наушников. Чтобы найти сопряженные со смартфоном наушники, воспользуйтесь приложением Honor AI Space: наушники издадут звуковой сигнал, который поможет точно определить их местоположение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White - по цене 3430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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