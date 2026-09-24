Наушники QCY H3 White (BH23H3A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY H3 White (BH23H3A)
Наушники QCY - идеальный выбор для любителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные накладные наушники выполнены в элегантном белом цвете, что придает им стильный и современный вид. Благодаря встроенному микрофону, вы сможете легко принимать звонки или участвовать в видеоконференциях, не снимая наушники. Наушники поддерживают Bluetooth-соединение, что обеспечивает стабильную и надежную передачу звука без проводов. Модель оснащена системой активного шумоподавления, позволяющей наслаждаться чистым звуком без отвлекающего внешнего шума, что особенно ценно в шумных городских условиях или в путешествиях. Складная конструкция наушников QCY делает их удобными для хранения и переноски, а длительное время работы на одном заряде – до 40 часов – позволяет наслаждаться музыкой или подкастами на протяжении нескольких дней, не беспокоясь о необходимости частой подзарядки. Бренд QCY известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому эти наушники станут надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая комфорт и превосходный звук в любых условиях.
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