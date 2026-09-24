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Наушники QCY H3 White (BH23H3A) купить с доставкой в Москве
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Наушники QCY H3 White (BH23H3A)

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Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 2
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Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 4
Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 1
  • Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 2
  • Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 3
  • Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 4
  • Наушники QCY H3 White (BH23H3A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702292
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация, кабель
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
450

Описание товара Наушники QCY H3 White (BH23H3A)

Наушники QCY - идеальный выбор для любителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные накладные наушники выполнены в элегантном белом цвете, что придает им стильный и современный вид. Благодаря встроенному микрофону, вы сможете легко принимать звонки или участвовать в видеоконференциях, не снимая наушники. Наушники поддерживают Bluetooth-соединение, что обеспечивает стабильную и надежную передачу звука без проводов. Модель оснащена системой активного шумоподавления, позволяющей наслаждаться чистым звуком без отвлекающего внешнего шума, что особенно ценно в шумных городских условиях или в путешествиях. Складная конструкция наушников QCY делает их удобными для хранения и переноски, а длительное время работы на одном заряде – до 40 часов – позволяет наслаждаться музыкой или подкастами на протяжении нескольких дней, не беспокоясь о необходимости частой подзарядки. Бренд QCY известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому эти наушники станут надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая комфорт и превосходный звук в любых условиях.

Отзывы о товаре Наушники QCY H3 White (BH23H3A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация, кабель
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники QCY - идеальный выбор для любителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные накладные наушники выполнены в элегантном белом цвете, что придает им стильный и современный вид. Благодаря встроенному микрофону, вы сможете легко принимать звонки или участвовать в видеоконференциях, не снимая наушники. Наушники поддерживают Bluetooth-соединение, что обеспечивает стабильную и надежную передачу звука без проводов. Модель оснащена системой активного шумоподавления, позволяющей наслаждаться чистым звуком без отвлекающего внешнего шума, что особенно ценно в шумных городских условиях или в путешествиях. Складная конструкция наушников QCY делает их удобными для хранения и переноски, а длительное время работы на одном заряде – до 40 часов – позволяет наслаждаться музыкой или подкастами на протяжении нескольких дней, не беспокоясь о необходимости частой подзарядки. Бренд QCY известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому эти наушники станут надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая комфорт и превосходный звук в любых условиях.
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Доставка
Отзывы


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