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Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMWHT) White купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMWHT) White

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Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 8
Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 1
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 2
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 3
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 4
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 5
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 6
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 7
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 8
  • Наушники JBL Wave Beam JBLWBEAMWHT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621664
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
50

Описание товара Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMWHT) White

Принесите свой звук повсюду. С басами, которые вы можете почувствовать, до 32 часов автономной работы и надежной, удобной конструкцией с закрытым стержнем, JBL Wave Beam с защитой от брызг и пыли созданы для ваших ежедневных развлечений. Прогуливаетесь ли вы по городским улицам или отдыхаете на пляже, ваши стереофонические звонки в режиме громкой связи всегда будут кристально чистыми, а технология Smart Ambient позволит вам быть в курсе того, что вас окружает. А когда вам понадобится дополнительный импульс, вы можете ускорить зарядку на два дополнительных часа всего за 10 минут.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMWHT) White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Принесите свой звук повсюду. С басами, которые вы можете почувствовать, до 32 часов автономной работы и надежной, удобной конструкцией с закрытым стержнем, JBL Wave Beam с защитой от брызг и пыли созданы для ваших ежедневных развлечений. Прогуливаетесь ли вы по городским улицам или отдыхаете на пляже, ваши стереофонические звонки в режиме громкой связи всегда будут кристально чистыми, а технология Smart Ambient позволит вам быть в курсе того, что вас окружает. А когда вам понадобится дополнительный импульс, вы можете ускорить зарядку на два дополнительных часа всего за 10 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMWHT) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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