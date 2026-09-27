Наушники Acer OHR400 Nitro (ZL.HDSEE.00G) Black
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Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741491
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, г.
460
Описание товара Наушники Acer OHR400 Nitro (ZL.HDSEE.00G) Black
гарнитура игровая Acer Nitro OHR400 объединяет наушники для вывода звука и микрофон для ввода голоса. Наушники создают чистое детализированное звучание с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества. Благодаря микрофону удобно проводить рабочие видеоконференции, общаться в играх и по видеосвязи, записывать подкасты и проводить стримы. Акустическая конструкция гарнитуры изолирует от внешних раздражителей, позволяя полностью сконцентрироваться на работе, игре или онлайн-встрече.
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Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
гарнитура игровая Acer Nitro OHR400 объединяет наушники для вывода звука и микрофон для ввода голоса. Наушники создают чистое детализированное звучание с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества. Благодаря микрофону удобно проводить рабочие видеоконференции, общаться в играх и по видеосвязи, записывать подкасты и проводить стримы. Акустическая конструкция гарнитуры изолирует от внешних раздражителей, позволяя полностью сконцентрироваться на работе, игре или онлайн-встрече.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники Acer OHR400 Nitro (ZL.HDSEE.00G) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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