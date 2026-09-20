Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102
Наушники Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphones-это отличный выбор для повседневной жизни. Слушайте музыку, играйте, смотрите фильмы в метро или домашних условиях-с этими наушниками возможно все. Если вы хотите найти достойную беспроводную гарнитуру Bluetooth с хорошим качеством звука, простым и элегантным дизайном и выдающейся всесторонней прочностью, то стоит задуматься о покупке Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphones. Эта гарнитура оснащена уникальным 6-мм динамиком для реалистичного и чистого звука. Он также отличается шумоподавлением и водонепроницаемостью, что позволяет использовать этот продукт в различных погодных условиях. Время автономной работы составляет до 4 часов, а время полной зарядки составляет всего около 1 часа. Радиус действия-10 м. Это отличный выбор для любителей техники и музыки.
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