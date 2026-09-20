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Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102

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Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 1
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 2
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 3
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 4
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 5
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 6
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 7
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 8
Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 1
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 2
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 3
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 4
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 5
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 6
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 7
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 8
  • Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651454
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102

Наушники Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphones-это отличный выбор для повседневной жизни. Слушайте музыку, играйте, смотрите фильмы в метро или домашних условиях-с этими наушниками возможно все. Если вы хотите найти достойную беспроводную гарнитуру Bluetooth с хорошим качеством звука, простым и элегантным дизайном и выдающейся всесторонней прочностью, то стоит задуматься о покупке Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphones. Эта гарнитура оснащена уникальным 6-мм динамиком для реалистичного и чистого звука. Он также отличается шумоподавлением и водонепроницаемостью, что позволяет использовать этот продукт в различных погодных условиях. Время автономной работы составляет до 4 часов, а время полной зарядки составляет всего около 1 часа. Радиус действия-10 м. Это отличный выбор для любителей техники и музыки.

Отзывы о товаре Наушники Baseus DZ-AS/EU/AF/ME/AO Bowie MZ10 White NGTW340102




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphones-это отличный выбор для повседневной жизни. Слушайте музыку, играйте, смотрите фильмы в метро или домашних условиях-с этими наушниками возможно все. Если вы хотите найти достойную беспроводную гарнитуру Bluetooth с хорошим качеством звука, простым и элегантным дизайном и выдающейся всесторонней прочностью, то стоит задуматься о покупке Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphones. Эта гарнитура оснащена уникальным 6-мм динамиком для реалистичного и чистого звука. Он также отличается шумоподавлением и водонепроницаемостью, что позволяет использовать этот продукт в различных погодных условиях. Время автономной работы составляет до 4 часов, а время полной зарядки составляет всего около 1 часа. Радиус действия-10 м. Это отличный выбор для любителей техники и музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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