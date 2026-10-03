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Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI купить с доставкой в Москве
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Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI

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Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 1
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 2
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 3
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 4
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 5
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 6
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 1
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 2
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 3
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 4
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 5
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 6
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632968
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
150

Описание товара Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI

Creative Outlier Free mini, эргономично разработанные как для взрослых, так и для подростков, представляют собой наушники с костной проводимостью, которые органично сочетают в себе комфорт, долговечность и передовые технологии. Эти наушники, изготовленные из силикона и титанового сплава с эффектом памяти, долговечны и имеют прочную конструкцию с возможностью памяти. Попрощайтесь с запутанными проводами и воспользуйтесь свободой беспроводного подключения, которая позволит вам погрузиться в окружающую среду, наслаждаясь любимым аудиоконтентом. Смотрите свой любимый фильм в режиме низкой задержки на Creative Outlier Free mini, оставляя уши открытыми для звуков окружающей среды. Носите Creative Outlier Free mini в течение длительного времени, не испытывая дискомфорта, независимо от того, ходите ли вы в спортзал, на пробежку или просто отдыхаете дома.

Отзывы о товаре Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
6
Страна производитель
Китай
Описание
Creative Outlier Free mini, эргономично разработанные как для взрослых, так и для подростков, представляют собой наушники с костной проводимостью, которые органично сочетают в себе комфорт, долговечность и передовые технологии. Эти наушники, изготовленные из силикона и титанового сплава с эффектом памяти, долговечны и имеют прочную конструкцию с возможностью памяти. Попрощайтесь с запутанными проводами и воспользуйтесь свободой беспроводного подключения, которая позволит вам погрузиться в окружающую среду, наслаждаясь любимым аудиоконтентом. Смотрите свой любимый фильм в режиме низкой задержки на Creative Outlier Free mini, оставляя уши открытыми для звуков окружающей среды. Носите Creative Outlier Free mini в течение длительного времени, не испытывая дискомфорта, независимо от того, ходите ли вы в спортзал, на пробежку или просто отдыхаете дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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