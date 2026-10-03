Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI
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Характеристики
Описание товара Наушники CREATIVE OUTLIER FREE MINI
Creative Outlier Free mini, эргономично разработанные как для взрослых, так и для подростков, представляют собой наушники с костной проводимостью, которые органично сочетают в себе комфорт, долговечность и передовые технологии. Эти наушники, изготовленные из силикона и титанового сплава с эффектом памяти, долговечны и имеют прочную конструкцию с возможностью памяти. Попрощайтесь с запутанными проводами и воспользуйтесь свободой беспроводного подключения, которая позволит вам погрузиться в окружающую среду, наслаждаясь любимым аудиоконтентом. Смотрите свой любимый фильм в режиме низкой задержки на Creative Outlier Free mini, оставляя уши открытыми для звуков окружающей среды. Носите Creative Outlier Free mini в течение длительного времени, не испытывая дискомфорта, независимо от того, ходите ли вы в спортзал, на пробежку или просто отдыхаете дома.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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