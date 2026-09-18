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Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный

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Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 1
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 2
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 3
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 4
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 5
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 6
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 7
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 8
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 9
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 10
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 11
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 12
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 13
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 14
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 15
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 16
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 17
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 18
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 19
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Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 21
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 1
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 4
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 5
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 6
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 7
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 8
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 9
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 10
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 11
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 12
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 13
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 14
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 15
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 16
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 17
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 18
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 19
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 20
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 21
  • Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255348
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
зеленый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
595

Описание товара Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный

Наушники Oklick HS-L500G - отличная игровая модель для геймеров. Удобство этой модели обеспечено мягкими и глубокими амбушюрами, охватывающими голову пользователя. Они крепятся к регулируемому оголовью с мягкой накладкой, которое можно настроить под размеры любой головы. Подключение к ПК и ноутбукам осуществляется при разъема 2х3,5 мм и USB.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
зеленый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick HS-L500G - отличная игровая модель для геймеров. Удобство этой модели обеспечено мягкими и глубокими амбушюрами, охватывающими голову пользователя. Они крепятся к регулируемому оголовью с мягкой накладкой, которое можно настроить под размеры любой головы. Подключение к ПК и ноутбукам осуществляется при разъема 2х3,5 мм и USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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