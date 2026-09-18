Наушники Oklick HS-L400G ZEUS черный (NO-3000 LED)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255404
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
586
Описание товара Наушники Oklick HS-L400G ZEUS черный (NO-3000 LED)
Описание товара Наушники Oklick HS-L400G ZEUS черный (NO-3000 LED) Наушники Oklick HS-L400G Zeus в черно-голубой расцветке создают закрытое акустическое оформление. Модель имеет широкое регулируемое оголовье, а также мягкие охватывающие амбушюры. С каждой стороны конструкции расположено по 1 динамическому излучателю диаметром 5 см. Также в наушниках предусмотрен всенаправленный складной микрофон с подвижным креплением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
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Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Oklick HS-L400G ZEUS черный (NO-3000 LED) Наушники Oklick HS-L400G Zeus в черно-голубой расцветке создают закрытое акустическое оформление. Модель имеет широкое регулируемое оголовье, а также мягкие охватывающие амбушюры. С каждой стороны конструкции расположено по 1 динамическому излучателю диаметром 5 см. Также в наушниках предусмотрен всенаправленный складной микрофон с подвижным креплением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Наушники Oklick HS-L400G ZEUS черный (NO-3000 LED) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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