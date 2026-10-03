Top.Mail.Ru
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 1
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 2
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 3
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 4
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 5
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 6
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 7
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 8
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 9
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 10
Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 1
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 2
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 3
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 4
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 5
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 6
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 7
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 8
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 9
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 10
  • Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651402
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT

Наушники TWS JBL WAVE BUDS комфортно располагаются в слуховом канале благодаря эргономичной обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Внутри размещены 8-мм динамические излучатели, которые при поддержке технологии JBL Deep Bass формируют четкий звук с насыщенным басом. Интегрированный микрофон передает чистую речь без искажений. Наушники JBL WAVE BUDS оформлены в мятном цвете и имеют защиту по стандарту IP54. Они устойчивы к проникновению пыли и водяным брызгам. Сенсорные кнопки обеспечивают простое управление проигрыванием аудио и звонками, а также голосовым помощником. Кейс оснащен световым индикатором состояния и магнитной фиксацией. С учетом подзарядок наушники способны работать автономно до 32 часов.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники TWS JBL WAVE BUDS комфортно располагаются в слуховом канале благодаря эргономичной обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Внутри размещены 8-мм динамические излучатели, которые при поддержке технологии JBL Deep Bass формируют четкий звук с насыщенным басом. Интегрированный микрофон передает чистую речь без искажений. Наушники JBL WAVE BUDS оформлены в мятном цвете и имеют защиту по стандарту IP54. Они устойчивы к проникновению пыли и водяным брызгам. Сенсорные кнопки обеспечивают простое управление проигрыванием аудио и звонками, а также голосовым помощником. Кейс оснащен световым индикатором состояния и магнитной фиксацией. С учетом подзарядок наушники способны работать автономно до 32 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...