Наушники A4Tech HU-8
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech HU-8
Описание товара Наушники A4Tech HU-8 Проводная гарнитура A4Tech HU-8 с облегченной конструкцией обеспечивает комфорт в использовании и не вызывает усталости. Она позволяет прослушивать аудиоконтент и общаться. Закрытое акустическое исполнение с 40-мм динамиками формирует насыщенный и чистый звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге с четкостью передает голос.Гарнитура A4Tech HU-8 отличается широкой совместимостью с компьютерами, планшетами и мобильными устройствами. Она подключается проводным способом с помощью аудиоразъема 3.5 мм. С помощью механического регулятора можно настраивать уровень громкости. Смотрите также: MP3-плееры , Аксессуары для наушников , Наушники , Портативная акустика , Беспроводные , Bluetooth , С микрофоном , samsung galaxy buds pro , samsung galaxy buds live , samsung galaxy buds 2 , Беспроводные Samsung , samsung galaxy buds2 pro , Недорогие , спортивные , Беспроводные Sony Теги товара: Для компьютера , Игровые , Накладные , Для прослушивания музыки , Вкладыши , Проводные , Черные , Bluetooth для компьютера , Беспроводные для компьютера , Гарнитура с накладными наушниками , Игровые до 3000 рублей , jbl с микрофоном
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