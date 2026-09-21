Наушники Sven E-310B (SV-022624) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sven E-310B (SV-022624) White
SVEN E-310B — это удобные проводные наушники с микрофоном, которые подойдут для общения, работы, обучения и развлечений. Стильный дизайн, надежная сборка и достойное качество звука делают эту модель отличным выбором для повседневного использования как дома, так и в офисе. Комфорт при длительном ношении Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье обеспечивают плотную, но не давящую посадку. Легкая конструкция позволяет использовать наушники в течение многих часов без ощущения усталости. Чистый звук и встроенный микрофон Наушники оснащены чувствительными динамиками, которые передают сбалансированное звучание с четкими высокими частотами и умеренными басами. Встроенный микрофон подходит для голосовой связи, онлайн-конференций и дистанционного обучения. Совместимость и подключение SVEN E-310B подключаются через стандартный 3,5 мм аудиоразъём, что делает их совместимыми с большинством компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Стильный и лаконичный дизайн Черный матовый корпус выполнен в классическом стиле — модель отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер.
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