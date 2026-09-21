Top.Mail.Ru
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Sven E-310B (SV-022624) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 1
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 2
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 3
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 4
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 5
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 6
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 7
Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 1
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 2
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 3
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 4
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 5
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 6
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 7
  • Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
106

Описание товара Наушники Sven E-310B (SV-022624) White

SVEN E-310B — это удобные проводные наушники с микрофоном, которые подойдут для общения, работы, обучения и развлечений. Стильный дизайн, надежная сборка и достойное качество звука делают эту модель отличным выбором для повседневного использования как дома, так и в офисе. Комфорт при длительном ношении Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье обеспечивают плотную, но не давящую посадку. Легкая конструкция позволяет использовать наушники в течение многих часов без ощущения усталости. Чистый звук и встроенный микрофон Наушники оснащены чувствительными динамиками, которые передают сбалансированное звучание с четкими высокими частотами и умеренными басами. Встроенный микрофон подходит для голосовой связи, онлайн-конференций и дистанционного обучения. Совместимость и подключение SVEN E-310B подключаются через стандартный 3,5 мм аудиоразъём, что делает их совместимыми с большинством компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Стильный и лаконичный дизайн Черный матовый корпус выполнен в классическом стиле — модель отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер.

Отзывы о товаре Наушники Sven E-310B (SV-022624) White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
SVEN E-310B — это удобные проводные наушники с микрофоном, которые подойдут для общения, работы, обучения и развлечений. Стильный дизайн, надежная сборка и достойное качество звука делают эту модель отличным выбором для повседневного использования как дома, так и в офисе. Комфорт при длительном ношении Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье обеспечивают плотную, но не давящую посадку. Легкая конструкция позволяет использовать наушники в течение многих часов без ощущения усталости. Чистый звук и встроенный микрофон Наушники оснащены чувствительными динамиками, которые передают сбалансированное звучание с четкими высокими частотами и умеренными басами. Встроенный микрофон подходит для голосовой связи, онлайн-конференций и дистанционного обучения. Совместимость и подключение SVEN E-310B подключаются через стандартный 3,5 мм аудиоразъём, что делает их совместимыми с большинством компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Стильный и лаконичный дизайн Черный матовый корпус выполнен в классическом стиле — модель отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sven E-310B (SV-022624) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...