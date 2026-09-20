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Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) купить с доставкой в Москве
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Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C)

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Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 1
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 2
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 3
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 4
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 5
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 6
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 7
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 8
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 9
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 10
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 11
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 12
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 13
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 14
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 15
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 16
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 17
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 18
Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 1
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 2
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 3
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 4
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 5
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 6
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 7
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 8
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 9
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 10
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 11
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 12
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 13
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 14
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 15
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 16
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 17
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 18
  • Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541441
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х11
Вес, г.
490

Описание товара Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C)

Наушники Acer – это сочетание стиля, комфорта и высококачественного звучания, которое придется по вкусу каждому пользователю. Эти мониторные наушники выполнены в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит ваше звуковое оборудование и станет гармоничной частью любого стиля. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в проведении видеоконференций, телефонных звонков или онлайн-игр. Длина кабеля составляет 2,1 метра, что дает свободу движений и комфорт при использовании, не ограничивая вас в передвижении. Подключение через USB разъем гарантирует стабильную передачу звука без потерь, что особенно важно для работы с аудиоконтентом или в играх, где важна каждая деталь. Бренд Acer, известный своим качественным и надежным подходом к созданию электронной техники, предлагает продукт, который не разочарует даже самых требовательных пользователей. Этот гарнитур станет отличным выбором как для повседневного использования, так и для профессиональной деятельности, требующей исключительного качества звука и надежности. Откройте для себя новый уровень звучания с наушниками Acer.

Отзывы о товаре Наушники Acer AHW120 черный (ZL.HDSCC.01C)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Acer – это сочетание стиля, комфорта и высококачественного звучания, которое придется по вкусу каждому пользователю. Эти мониторные наушники выполнены в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит ваше звуковое оборудование и станет гармоничной частью любого стиля. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в проведении видеоконференций, телефонных звонков или онлайн-игр. Длина кабеля составляет 2,1 метра, что дает свободу движений и комфорт при использовании, не ограничивая вас в передвижении. Подключение через USB разъем гарантирует стабильную передачу звука без потерь, что особенно важно для работы с аудиоконтентом или в играх, где важна каждая деталь. Бренд Acer, известный своим качественным и надежным подходом к созданию электронной техники, предлагает продукт, который не разочарует даже самых требовательных пользователей. Этот гарнитур станет отличным выбором как для повседневного использования, так и для профессиональной деятельности, требующей исключительного качества звука и надежности. Откройте для себя новый уровень звучания с наушниками Acer.
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Доставка
Отзывы


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