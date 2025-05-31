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Наушники Realme Buds T310, черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Realme Buds T310, черный

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Наушники Realme Buds T310, черный - фото 1
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 2
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 3
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 4
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 5
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 6
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 7
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 8
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 9
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 10
Наушники Realme Buds T310, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 1
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 2
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 3
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 4
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 5
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 6
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 7
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 8
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 9
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 10
  • Наушники Realme Buds T310, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691479
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
114

Описание товара Наушники Realme Buds T310, черный

Наушники Realme представляют собой современное сочетание стиля, качества звука и технологических инноваций. Эти наушники созданы с учетом последних тенденций в аудиоиндустрии, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T310, черный

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
просто лучшие из многих, что перепробовал. для меня главное было басы и средние, в месте с приложением настроил так что звучат как полноразмерные мониторные наушники
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Класс! Заявленные характеристики соответствует полному описанию! К покупке рекомендую и продавца!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Геннадий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 3 -и такие наушники. за такие деньги играют очень достойно. скачивается приложение, настраиваются.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники. звук супер и басы в том числе. шумоподавление класс. подключился моментально. в целом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
на максимальной громкости запирают
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
суперские наушники, заряд держат долго, в ушах сидят удобно и самое главное офигенный звук даже на мой привередливый вкус. старые синхайзеры вышли из строя, искала замену и не прогадала.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришли вовремя, общее впечатления от них, качество музыки хорошее, басы приятные, не хлипкие, автономность ещё проверю, но думаю часа на 4 хватать будет, без кейса, подключились к reslme 13+ 5g быстро, но кажется что типо не на всю громкость играет музыка, скорее дело в самом аппарате, надо поковыряться, в играх задержка приемлема, вообщем покупкой доволен, продавцу лайк, так держать
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
покупал жене, теперь она в них даже спать ложиться
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Звук приятный, есть басы. Если отрегулировать Звук под себя, очень даже не плохо звучат. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Nobody

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, удобные... сколько прослужат посмотрим....
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Фок

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работают, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Тимур Т.

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, звук за эти деньги хороший,при разговоре собеседник хорошо слышит меня
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Смирнова Екатерина Владимировна

Достоинства:


Комментарий:
Не скачала приложение пока, в музыке они достойные, в разговоре пока не оценила
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алёна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, работает. звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Долго держат заряд. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь. и по звучанию и стильные
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Никита Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобные, хороший звук, долго держит заряд
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
афигенные наушники! свою цену оправдывают на все 105%
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
доволен как слон,в пользовании больше полугода.Заряда контейнера хватает на долго.великолепное звучание,лучше чем JBL были до этого.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне подошлли самые большие амбошуры. Наушники не выпадают. А теперь про качество. В наличии есть jbl live free nc, поэтому сравнивать буду с ними. Когда я их покупал это был топ - тишина с шумодавом, басы. Но они задолбали вываливаться при беге на беговой дорожке в зале (в шапке или бафе, когда на улице проблем нет). И вот, взял эти. Так вот, с полной уверенностью говорю: jbl - г-но на палочке, по сравнению с этими! Басы, тишина, поставил макс. шумодав, режим чистые басы и звук тот, который мне нравится. Берите - не пожалеете. Приложение realme link ставьте обязательно, т.к. без него будет грустно.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
работают, заук хороший. ребенку понравилось
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
За свою стоимость - отличное звучание,чего не хватает - управления громкостью на самих ножках наушников.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Матовый корпус полируется об стол)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм, соответствует описанию но заряд держат не долго
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились. Хороший звук.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену вполне. Достаточно много басов и весьма громкие.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, работают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук и качество пластика
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень лютейшие наушники за свою цену, басы прекраснейшие, словно около колонок сидишь.



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Realme представляют собой современное сочетание стиля, качества звука и технологических инноваций. Эти наушники созданы с учетом последних тенденций в аудиоиндустрии, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
просто лучшие из многих, что перепробовал. для меня главное было басы и средние, в месте с приложением настроил так что звучат как полноразмерные мониторные наушники
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Класс! Заявленные характеристики соответствует полному описанию! К покупке рекомендую и продавца!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Геннадий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 3 -и такие наушники. за такие деньги играют очень достойно. скачивается приложение, настраиваются.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники. звук супер и басы в том числе. шумоподавление класс. подключился моментально. в целом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
на максимальной громкости запирают
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
суперские наушники, заряд держат долго, в ушах сидят удобно и самое главное офигенный звук даже на мой привередливый вкус. старые синхайзеры вышли из строя, искала замену и не прогадала.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришли вовремя, общее впечатления от них, качество музыки хорошее, басы приятные, не хлипкие, автономность ещё проверю, но думаю часа на 4 хватать будет, без кейса, подключились к reslme 13+ 5g быстро, но кажется что типо не на всю громкость играет музыка, скорее дело в самом аппарате, надо поковыряться, в играх задержка приемлема, вообщем покупкой доволен, продавцу лайк, так держать
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
покупал жене, теперь она в них даже спать ложиться
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Звук приятный, есть басы. Если отрегулировать Звук под себя, очень даже не плохо звучат. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Nobody

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, удобные... сколько прослужат посмотрим....
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Фок

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работают, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Тимур Т.

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, звук за эти деньги хороший,при разговоре собеседник хорошо слышит меня
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Смирнова Екатерина Владимировна

Достоинства:


Комментарий:
Не скачала приложение пока, в музыке они достойные, в разговоре пока не оценила
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алёна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, работает. звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Долго держат заряд. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь. и по звучанию и стильные
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Никита Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобные, хороший звук, долго держит заряд
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
афигенные наушники! свою цену оправдывают на все 105%
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
доволен как слон,в пользовании больше полугода.Заряда контейнера хватает на долго.великолепное звучание,лучше чем JBL были до этого.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне подошлли самые большие амбошуры. Наушники не выпадают. А теперь про качество. В наличии есть jbl live free nc, поэтому сравнивать буду с ними. Когда я их покупал это был топ - тишина с шумодавом, басы. Но они задолбали вываливаться при беге на беговой дорожке в зале (в шапке или бафе, когда на улице проблем нет). И вот, взял эти. Так вот, с полной уверенностью говорю: jbl - г-но на палочке, по сравнению с этими! Басы, тишина, поставил макс. шумодав, режим чистые басы и звук тот, который мне нравится. Берите - не пожалеете. Приложение realme link ставьте обязательно, т.к. без него будет грустно.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
работают, заук хороший. ребенку понравилось
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
За свою стоимость - отличное звучание,чего не хватает - управления громкостью на самих ножках наушников.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Матовый корпус полируется об стол)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм, соответствует описанию но заряд держат не долго
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились. Хороший звук.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену вполне. Достаточно много басов и весьма громкие.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, работают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук и качество пластика
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень лютейшие наушники за свою цену, басы прекраснейшие, словно около колонок сидишь.


Наушники Realme Buds T310, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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