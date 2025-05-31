Наушники Realme Buds T310, черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691479
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
114
Описание товара Наушники Realme Buds T310, черный
Наушники Realme представляют собой современное сочетание стиля, качества звука и технологических инноваций. Эти наушники созданы с учетом последних тенденций в аудиоиндустрии, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Наушники Realme представляют собой современное сочетание стиля, качества звука и технологических инноваций. Эти наушники созданы с учетом последних тенденций в аудиоиндустрии, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Достоинства:
Комментарий:
просто лучшие из многих, что перепробовал. для меня главное было басы и средние, в месте с приложением настроил так что звучат как полноразмерные мониторные наушники
Достоинства:
Комментарий:
Класс! Заявленные характеристики соответствует полному описанию! К покупке рекомендую и продавца!
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 3 -и такие наушники. за такие деньги играют очень достойно. скачивается приложение, настраиваются.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. звук супер и басы в том числе. шумоподавление класс. подключился моментально. в целом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
на максимальной громкости запирают
Достоинства:
Комментарий:
суперские наушники, заряд держат долго, в ушах сидят удобно и самое главное офигенный звук даже на мой привередливый вкус. старые синхайзеры вышли из строя, искала замену и не прогадала.
Достоинства:
Комментарий:
пришли вовремя, общее впечатления от них, качество музыки хорошее, басы приятные, не хлипкие, автономность ещё проверю, но думаю часа на 4 хватать будет, без кейса, подключились к reslme 13+ 5g быстро, но кажется что типо не на всю громкость играет музыка, скорее дело в самом аппарате, надо поковыряться, в играх задержка приемлема, вообщем покупкой доволен, продавцу лайк, так держать
Достоинства:
Комментарий:
покупал жене, теперь она в них даже спать ложиться
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Звук приятный, есть басы. Если отрегулировать Звук под себя, очень даже не плохо звучат. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, удобные... сколько прослужат посмотрим....
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работают, мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, звук за эти деньги хороший,при разговоре собеседник хорошо слышит меня
Достоинства:
Комментарий:
Не скачала приложение пока, в музыке они достойные, в разговоре пока не оценила
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, работает. звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Долго держат заряд. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь. и по звучанию и стильные
Достоинства:
Комментарий:
очень удобные, хороший звук, долго держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
афигенные наушники! свою цену оправдывают на все 105%
Достоинства:
Комментарий:
доволен как слон,в пользовании больше полугода.Заряда контейнера хватает на долго.великолепное звучание,лучше чем JBL были до этого.
Достоинства:
Комментарий:
Мне подошлли самые большие амбошуры. Наушники не выпадают. А теперь про качество. В наличии есть jbl live free nc, поэтому сравнивать буду с ними. Когда я их покупал это был топ - тишина с шумодавом, басы. Но они задолбали вываливаться при беге на беговой дорожке в зале (в шапке или бафе, когда на улице проблем нет). И вот, взял эти. Так вот, с полной уверенностью говорю: jbl - г-но на палочке, по сравнению с этими! Басы, тишина, поставил макс. шумодав, режим чистые басы и звук тот, который мне нравится. Берите - не пожалеете. Приложение realme link ставьте обязательно, т.к. без него будет грустно.
Достоинства:
Комментарий:
работают, заук хороший. ребенку понравилось
Достоинства:
Комментарий:
За свою стоимость - отличное звучание,чего не хватает - управления громкостью на самих ножках наушников.
Достоинства:
Комментарий:
Матовый корпус полируется об стол)
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм, соответствует описанию но заряд держат не долго
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились. Хороший звук.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену вполне. Достаточно много басов и весьма громкие.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, работают хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и качество пластика
Достоинства:
Комментарий:
очень лютейшие наушники за свою цену, басы прекраснейшие, словно около колонок сидишь.
Наушники Realme Buds T310, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T310, черный
Достоинства:
Комментарий:
просто лучшие из многих, что перепробовал. для меня главное было басы и средние, в месте с приложением настроил так что звучат как полноразмерные мониторные наушники
Достоинства:
Комментарий:
Класс! Заявленные характеристики соответствует полному описанию! К покупке рекомендую и продавца!
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 3 -и такие наушники. за такие деньги играют очень достойно. скачивается приложение, настраиваются.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. звук супер и басы в том числе. шумоподавление класс. подключился моментально. в целом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
на максимальной громкости запирают
Достоинства:
Комментарий:
суперские наушники, заряд держат долго, в ушах сидят удобно и самое главное офигенный звук даже на мой привередливый вкус. старые синхайзеры вышли из строя, искала замену и не прогадала.
Достоинства:
Комментарий:
пришли вовремя, общее впечатления от них, качество музыки хорошее, басы приятные, не хлипкие, автономность ещё проверю, но думаю часа на 4 хватать будет, без кейса, подключились к reslme 13+ 5g быстро, но кажется что типо не на всю громкость играет музыка, скорее дело в самом аппарате, надо поковыряться, в играх задержка приемлема, вообщем покупкой доволен, продавцу лайк, так держать
Достоинства:
Комментарий:
покупал жене, теперь она в них даже спать ложиться
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Звук приятный, есть басы. Если отрегулировать Звук под себя, очень даже не плохо звучат. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, удобные... сколько прослужат посмотрим....
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работают, мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, звук за эти деньги хороший,при разговоре собеседник хорошо слышит меня
Достоинства:
Комментарий:
Не скачала приложение пока, в музыке они достойные, в разговоре пока не оценила
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, работает. звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Долго держат заряд. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь. и по звучанию и стильные
Достоинства:
Комментарий:
очень удобные, хороший звук, долго держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
афигенные наушники! свою цену оправдывают на все 105%
Достоинства:
Комментарий:
доволен как слон,в пользовании больше полугода.Заряда контейнера хватает на долго.великолепное звучание,лучше чем JBL были до этого.
Достоинства:
Комментарий:
Мне подошлли самые большие амбошуры. Наушники не выпадают. А теперь про качество. В наличии есть jbl live free nc, поэтому сравнивать буду с ними. Когда я их покупал это был топ - тишина с шумодавом, басы. Но они задолбали вываливаться при беге на беговой дорожке в зале (в шапке или бафе, когда на улице проблем нет). И вот, взял эти. Так вот, с полной уверенностью говорю: jbl - г-но на палочке, по сравнению с этими! Басы, тишина, поставил макс. шумодав, режим чистые басы и звук тот, который мне нравится. Берите - не пожалеете. Приложение realme link ставьте обязательно, т.к. без него будет грустно.
Достоинства:
Комментарий:
работают, заук хороший. ребенку понравилось
Достоинства:
Комментарий:
За свою стоимость - отличное звучание,чего не хватает - управления громкостью на самих ножках наушников.
Достоинства:
Комментарий:
Матовый корпус полируется об стол)
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм, соответствует описанию но заряд держат не долго
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились. Хороший звук.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену вполне. Достаточно много басов и весьма громкие.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, работают хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и качество пластика
Достоинства:
Комментарий:
очень лютейшие наушники за свою цену, басы прекраснейшие, словно около колонок сидишь.